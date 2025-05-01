Emekçi Bayramında Emekçi Yolda Kaldı

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü... Bazı siyasi parti, sivil toplum örgütleri Kadıköy'e çağrı yaparken bazıları ise "1 Mayıs alanı Taksim Meydanı'dır" diyerek Taksim'e çağrı yaptı. İstanbul Valiliği ise bu çağrılar sonrası İstanbul'u adeta abluka altına aldı.

Valilik tarafından akşam saatlerinde yayımlanan genelgeyle birçok yol ve toplu ulaşım aracının bazı durakları kapatıldı. Bugün ise çalışmak zorunda kalan işçiler, kapatılan yollar nedeniyle işlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Taksim’de otellerde kalan turistlerin de araç bulamadığı için valizleriyle yürüyerek alandan ayrıldığı görüldü.

Kaynak: DHA