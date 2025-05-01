Emekçi Bayramında Emekçi Yolda Kaldı

İstanbul Valiliği, yayımladığı genelgeyle 1 Mayıs'ta İstanbul'u resmen abluka altına aldı. Taksim'e çıkan yollar duraklar öncesinden kapatıldı. Emekçi bayramında çalışmak zorunda olan işçiler ise yollarda kaldı. İş yerlerine ulaşmak için kilometrelerce yürüdüler.

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Emekçi Bayramında Emekçi Yolda Kaldı

Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü... Bazı siyasi parti, sivil toplum örgütleri Kadıköy'e çağrı yaparken bazıları ise "1 Mayıs alanı Taksim Meydanı'dır" diyerek Taksim'e çağrı yaptı. İstanbul Valiliği ise bu çağrılar sonrası İstanbul'u adeta abluka altına aldı.

Emekçi Bayramında Emekçi Yolda Kaldı - Resim : 1

Valilik tarafından akşam saatlerinde yayımlanan genelgeyle birçok yol ve toplu ulaşım aracının bazı durakları kapatıldı. Bugün ise çalışmak zorunda kalan işçiler, kapatılan yollar nedeniyle işlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Emekçi Bayramında Emekçi Yolda Kaldı - Resim : 2

Taksim’de otellerde kalan turistlerin de araç bulamadığı için valizleriyle yürüyerek alandan ayrıldığı görüldü.

İstanbul'da 1 Mayıs Yasakları: Taksim Meydanı'na Çıkan Yollar Kapatıldıİstanbul'da 1 Mayıs Yasakları: Taksim Meydanı'na Çıkan Yollar Kapatıldıİstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler
İşçi Bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs
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