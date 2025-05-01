Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir Listede...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın batısı ile Van ve Iğdır çevreleri dışında tüm bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı ve bazı iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Sivas, Tokat, Kayseri'nin güney ve doğusu ile Bursa ve Balıkesir'in güney kesimlerinde dikkatli olunması gerekiyor.

Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da ise güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde ayrıca toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

ÜÇ UYARI BİRDEN

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Toz taşınımı beklenen bölgelerde ise görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde azalma ve sağlık sorunlarına karşı önlem alınması gerektiği belirtildi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevreleri, Bursa ve Balıkesir'in güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Genek Ege ile Kütahya ve Uşak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı kesimleri, Kayseri'nin güney ve doğusu ile Sivas çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Van ve Iğdır dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve batı kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi