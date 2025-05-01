Bodrum'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Muğla'da gece yarısı yine korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, merkez üssü Bodrum ilçesi olan depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

Bodrum'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre, Muğla’nın Bodrum ilçesinde saat 02.48’te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

PEŞ PEŞE SARSINTILAR KORKUTMUŞTU

Muğla'da dün de sarsıntılar meydana gelmişti. Marmaris ve Datça'da peş peşe depremler yaşanmıştı. AFAD verilerine göre, ilk deprem saat 06.39'da Marmaris açıklarında meydana gelmiş ve büyüklüğü 3.8 olarak duyurulmuştu. Sarsıntının derinliği ise 9.98 kilometre olarak açıklanmıştı.

İkinci deprem ise 08.36'da yaşanmıştı. Merkez üssü Datça olarak duyurulan depremin büyüklüğü ise 4.4 olarak kaydedilmişti. Yerin 14.57 kilometre derinliğindeki deprem, çevre ilçelerde de hissedilmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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