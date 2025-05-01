Van'da Can Pazarı: Yolcu Otobüsü Devrildi, Yaralılar Var

Van’ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı.

Kaza, Van-Bitlis karayolunda, Akdamar Adası yakınlarında gerçekleşti. Plakası 44 AJ 999 olan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, otobüsün arka camı ve havalandırma bölümünden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA