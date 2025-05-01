Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de

Çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli ve idari yargı hakimleri, cumhuriyet başsavcısı ve savcıların isim listelerinden oluşan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK, Nisan 2025 itibarıyla 2 yıllık yükselme süresini tamamlayan adli ve idari yargı hakimleri ile savcıların isim listelerini açıkladı. Listede yer almayan ancak süresini dolduranlar, 30 gün içinde yazılı başvuru ile durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecek.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı...

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/05/20250501-17.pdf

Kaynak: Haber Merkezi

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