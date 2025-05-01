Kayseri'de Maden Ocağında Göçük! Yaralılar Var

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçi yaralı halde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayseri'de Maden Ocağında Göçük! Yaralılar Var

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki krom madeninde, saat 22.00 sıralarında işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Göçük altında 2 işçi kalırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yaralanan 2 işçi göçükten çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi edinildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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