Kayseri'de Maden Ocağında Göçük! Yaralılar Var

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki krom madeninde, saat 22.00 sıralarında işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Göçük altında 2 işçi kalırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yaralanan 2 işçi göçükten çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi edinildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA