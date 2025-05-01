Kayseri'de Maden Ocağında Göçük! Yaralılar Var
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçi yaralı halde kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki krom madeninde, saat 22.00 sıralarında işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Göçük altında 2 işçi kalırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yaralanan 2 işçi göçükten çıkarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi edinildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: