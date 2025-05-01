Şile'de Büyük Yangın! 6 Restoran Küle Döndü

Şile’de bir gözlemeci restoranında çıkan yangın, çevredeki beş işletmeye daha sıçradı. Yangın bir saatlik müdahale sonrası kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı. Dumandan etkilenen üç kişi hastaneye kaldırıldı, işletmelerde büyük çapta hasar oluştu.

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Şile’de gece saatlerinde bir gözlemeci restoranda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki beş işletmeye daha sıçradı. Alevlerin hızla yayılması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, işletmelerde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Şile'de Büyük Yangın! 6 Restoran Küle Döndü - Resim : 1

3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın, saat 02.00 sularında Şile yolu Üvezli mevkiindeki bir gözlemeci restoranda meydana geldi. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangın, kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan beş işletmeye daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Müdahale sırasında dumandan etkilenen iki vatandaş ile bir itfaiye eri tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıktığı işletmelerde büyük maddi zarar oluşurken, ekipler sabaha karşı soğutma çalışmalarını tamamladı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Olayın tanığı Fuat Aytemiz, “Allah’a şükür tek tesellimiz can kaybının olmaması. Allah razı olsun itfaiyemiz, jandarmamız hepsi buradalar. Gereği yapılıyor şu anda. Şu anda nedeni belli değil, bakıyorlar. Burası gözlemeci. Biz burada gözleme işi yapıyoruz. Yangın en altta dükkandan başlamış.” dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Şile Yangın İtfaiye
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