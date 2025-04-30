Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! Trump ile İlk Yüz Yüze Görüşme Ne Zaman?

İtalya ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yapması planlanan görüşmeye ilişkin de konuştu.

Trump'la ilk yüzü yüze yapacağı görüşme hakkında önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Dostum Trump'la yeni dönemde ikili ilişkilerimize çok farklı bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum. Kendisinin Rusya-Ukrayna başta olmak üzere barış vizyonunu da destekliyoruz. Türkiye'nin hassasiyetlerini gözeten tavrını memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye konusunda da iki lider olarak birbirimizi anladığımızı görüyoruz’ dedi.

'İLK FIRSATTA GÖRÜŞMEMİZİ YAPACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Sayın Trump ile ilk fırsatta yüz yüze görüşmemizi yapacağız. Telefon görüşmemiz oldukça samimiydi, verimliydi ve dostaneydi. İki ülke ilişkileri köklü ve derindir. Konuşacağımız çok konu, atacağımız çok adım var. Bu nedenle, Türkiye ile ABD ilişkilerinin seyrine yön verecek görüşmemiz için, bakanlıklarımız çalışmalarını sürdürüyor.

'İKİLİ İLİŞKİLER İVME KAZANACAK'

Bunun zamanlaması da o çalışmalar kapsamında ele alınıyor. Sayın Trump ile zaman zaman telefon diplomasisi şeklinde temaslarımız oluyor. Dostum Trump'la yeni dönemde ikili ilişkilerimize çok farklı bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum. Kendisinin Rusya-Ukrayna başta olmak üzere barış vizyonunu da destekliyoruz. Türkiye'nin hassasiyetlerini gözeten tavrını memnuniyetle karşılıyoruz.

'UZLAŞMA ARAYIŞIMIZ SÜRECEK'

Suriye konusunda da iki lider olarak birbirimizi anladığımızı görüyoruz. Farklı düşündüğümüz alanlarda da makul bir zeminde uzlaşma arayışlarımız da elbette ki sürecektir. Farklı çevrelerce risk olarak görünen konuları da diyalogla, diplomasiyle aşabileceğimize inanan iki lideriz.

Kaynak: Haber Merkezi