Trump ve Zelenskiy'den Aylar Sonra İlk Temas! Son Görüşmelerinde Tansiyon Yükselmişti

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında Beyaz Saray'daki görüşme sırasındaki gergin anlar dünya gündemine oturmuştu.

Görüşme "Barış umutları paramparça", "Ukrayna tuzağa düştü", "Trump, Zelenskiy’i kovdu!" manşetleriyle dünya basınına yansımıştı.

GERİLİM MANŞETLERE TAŞINMIŞTI

Zelenskiy, Trump öncesi başkanlar da dahil ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmiş, Başkan Yardımcısı JD Vance "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık" diyerek tepki göstermişti.

2 lider arasındaki tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edilmiş, Zelenskiy Beyaz Saray’dan ayrılmıştı.

Beyaz Saray ise ‘ABD ile Ukrayna arasında imzalanması öngörülen nadir mineraller anlaşması henüz imzalanmadı’ açıklamasını yapmıştı.

AYRINTILAR AÇIKLANACAK

Dünyanın konuştuğu görüşme sonrasında Trump ve Zelenskiy yeniden bir araya geldi. Papa Franciscus’un cenaze töreninden önce gerçekleşen görüşmenin verimli geçtiği bildirildi.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, ‘Görüşmeyle ilgili daha fazla ayrıntı ilerleyen günlerde açıklanacak’ açıklamasını yaptı.

Ukrayna liderinin sözcüsü Sergey Nikiforov ise törenden sonra başka bir görüşmenin beklenmediğini ifade etti.

Kaynak: AA-DHA