İngiltere Prensi Andrew'u İstismarla Suçlayan Virginia Giuffre Ölü Bulundu

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturduğu gerekçesiyle yargılanırken hapishanede ölü bulunan ve intihar ettiği iddia edilen ABD'li milyarder Jeffrey Epstein davasındaki ana davacı Virginia Giuffre, 41 yaşında hayatını kaybetti.

Giuffre'nin basın danışmanı Dini von Mueffling, kendisinin Batı Avustralya'daki çiftliğinde intihar ederek öldüğünü belirtti. Mueffling, Virginia Giuffre'yi "sevgi dolu, bilge ve komik" olarak nitelerken, “Kendisini temsil etmek hayatımın ayrıcalığıydı” diye konuştu.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Batı Avustralya polisinden yapılan açıklamada, dün gece Neergabby bölgesindeki evden bir ihbar aldıkları ve Giuffre’nin bilinci kapalı bir şekilde bulunduğu bildirildi. Polis, ölümün soruşturulduğunu, ilk belirlemelere göre ölümünün şüpheli olmadığını aktardı.

Virginia Giuffre, Jeffrey Epstein ve İngiltere kraliyet ailesinden Prens Andrew’u, kendisine 17 yaşındayken cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.

Kaynak: DHA