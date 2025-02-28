Yeni 'Epstein' Belgeleri Ortaya Çıktı! Trump'ı Yakan Kendi Başsavcısı Oldu!

Sistematik çocuk istismarı da içeren bir fuhuş şebekesinin kurucusu olduğu ortaya çıkan Jeffrey Epstein ile ilgili yeni belgeler ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump'ın Epstein ile ilişkili olmadığını öne süren bazı yayın organlarının aksine ABD Adalet Bakanlığı başsavcısı tarafından açıklanan uçuş kayıtlarında Trump'ın adı yedi kez geçiyor.

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Yeni 'Epstein' Belgeleri Ortaya Çıktı! Trump'ı Yakan Kendi Başsavcısı Oldu!

Dünyanın birçok yerine uzanan bir insan kaçakçılığı ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein hakkında merakla beklenen belgeler yayımlandı. İnsan alıkoyma, çocuk istismarı ve cinsel saldırı gibi suçlamalar sonrası tutuklanan ve New York'ta bulunduğu cezaevinde intihar ettiği söylenen Epstein hakkındaki belgeleri ABD Adalet Bakanlığı açıkladı.

ÜNLÜLER VE SİYASİLER LİSTEDE

Mağdurların adının gizlendiği 200 sayfalık belgelerde Epstein'in arkadaşlarının bilgileri yer aldı. Epstein'ın tanıdıkları arasında Mick Jagger, Michael Jackson, Alec Baldwin, Dustin Hoffman, Ralph Fiennes, Naomi Campbell ve Courtney Love gibi ünlü isimler yer aldı.

Yeni 'Epstein' Belgeleri Ortaya Çıktı! Trump'ı Yakan Kendi Başsavcısı Oldu! - Resim : 1

Siyasi isimlerin de yer aldığı listede; ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde sağlık bakanı olan Robert F. Kennedy Jr.'ın annesi Ethel Kennedy ve eski New York Valisi Andrew Cuomo'nun da isimleri geçti.

'TRUMP YOK' ALGISI TUTMADI

Ayrıca Trump ailesinden de Ivana Trump ve Ivanka Trump'ın adı yer alırken, ABD'nin bazı yayın organlarında Başkan Trump'ın adının hiçbir şekilde geçmediği iddia edildi. Ancak bizzat başsavcının açıkladığı belgelere göre; Epstein'in uçuş kayıtlarında Trump'ın adına toplam yedi kez rastlandı.

Yeni 'Epstein' Belgeleri Ortaya Çıktı! Trump'ı Yakan Kendi Başsavcısı Oldu! - Resim : 2

Trump'tan 11 Ekim 1993 tarihli ilk uçuş kaydının 24. sayfasında bahsedilirken, 27. sayfadaki 15 Mayıs 1994 tarihli kayıtta da o zamanki eşi Marla Maples, kızları Tiffany Trump ve bir dadıyla birlikte iki kez adı geçti. Bu tarihlerin üçünde de Epstein ile Trump'ın aynı uçakta olduğu belirtildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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