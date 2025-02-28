17 Çocuğu Kaçırıp Sattığı Ortaya Çıkmıştı, İdam Edildi

Çin'de 17 çocuğu kaçırarak sattığı tespit edilen kadın hakkındaki idam cezası infaz edildi. Yu isimli kadının suç ortaklarıyla birlikte Guizhou, Chongqing ve Yunnan'dan çocukları kaçırdığı ve 1993-2003 yılları arasında sattığı belirlenmişti.

17 Çocuğu Kaçırıp Sattığı Ortaya Çıkmıştı, İdam Edildi

Çin’de 17 çocuğu kaçırıp alıkoyan ve satan kadın idam edildi.

Mahkemeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 17 çocuğu alıkoyarak satmaktan suçlu bulunan Yu Huaying adlı kadının bugün idam edildiği duyuruldu. Kadın hakkındaki idam cezası kararının Yüksek Halk Mahkemesi’nin onaylamsının ardından infazın Guizhou eyelaetinde bulunan Guiyang Mahkemesi tarafından uygulandığı açıklandı.

Yu'nun suç ortaklarıyla birlikte Guizhou, Chongqing ve Yunnan'dan çocukları kaçırdığı ve 1993-2003 yılları arasında da sattığı tespit edilmişti.

Kaynak: İHA

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