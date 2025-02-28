Papa'nın Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama

Vatikan'dan Papa Franciscus'un sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumunun iyiye gittiği duyuruldu.

Çift taraflı zatürre teşhisi konulan Papa için yapılan açıklamada, tedavisinde yüksek akımlı oksijen tedavisi ve maske kullanımı dönüşümlü olarak uygulandığı, ancak hastalığın seyrine dair kesin bir değerlendirme yapabilmek için birkaç gün daha istikrarlı durumun sürmesi gerektiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Papa Franciscus, geçtiğimiz haftalarda katıldığı etkinliklerde konuşmasını tamamlayamamış ve konuşma metnini yardımcıları okumuştu. Daha sonra Papa'nın Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırıldığı açıklanmıştı. Papa'ya çift taraflı zatürre teşhisi konulduğu duyurulmuştu.

Kaynak: DHA