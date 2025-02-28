ABD’den 'Silah Bırakma' Çağrısına Destek: Önemli Bir Gelişme

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte yaptığı "fesih ve silah bırakma" çağrısı, uluslararası arenada yankı uyandırmaya devam ediyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, gelişmeyi "memnuniyet verici" olarak nitelendirerek, bu adımın Türk müttefiklerinin kaygılarını gidermeye yardımcı olacağını belirtti.

Hughes, "Bu önemli bir gelişme ve bunun ABD'nin kuzeydoğu Suriye'deki DEAŞ karşıtı ortakları konusunda Türk müttefiklerimizin endişelerini azaltmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD’li yetkili, PKK’nın silah bırakmasının bölge için kritik bir dönüm noktası olabileceğini vurgulayarak, "Bunun, bu sorunlu bölgeye barış getireceğine inanıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA