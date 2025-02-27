İsrail ile Hamas, Ateşkesin İkinci Aşamasını Görüşmeye Başladı

İsrail ve Hamas arasında ateşkesin ikinci aşamasına dair görüşmeler başladı.

İsrail ile Hamas, Ateşkesin İkinci Aşamasını Görüşmeye Başladı

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta uygulanmaya başlayan üç aşamalı ateşkes süreci devam ediyor. Mısır Devlet Enformasyon Servisi, İsrail ve Hamas arasında ateşkesin ikinci aşamasına dair görüşmelerin Mısır’ın başkenti Kahire’de başladığını duyurdu.

Görüşmelerde Gazze Şeridi'ne ulaştırılan insani yardımların kapasitesinin artırılmasına yönelik yolların da ele alındığını aktardı.

Kaynak: İHA

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