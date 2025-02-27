Terör Örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan'dan Tarihi Çağrı... 'PKK KENDİNİ FESHETSİN'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılışında DEM Parti milletvekilleriyle başlayan süreç, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı işaret ederek Meclis'te konuşması yönünde yaptığı çağrıyla ivme kazanmıştı.

DEM Parti heyeti, İmralı Cezaevi'nde giderek Abdullah Öcalan ile üç kez görüşmüştü. Görüşmelerden sonuncusu ise bugün gerçekleşti. Saat 14.30 civarında sona eren görüşme sonrası İmralı heyeti İstanbul'a geldi.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'dan gelecek tarihi çağrının paylaşılacağı açıklama saat 17.00'de başladı.

Abdullah Öcalan'ın İmralı heyetiyle olan fotoğrafı paylaşıldı. İşte o fotoğraf:

'BİR DAHA BÖYLE GÜNLER GÖRMEMEYİ DİLİYORUZ'

İlk olarak İmralı heyetinden Sırrı Süreyya Önder konuştu. İşte Önder'in konuşması:

"Bu ülkenin bütün evlatları, bu kaotik süreçte hayatını kaybeden tüm gençlerimizi ayırt etmeksizin saygıyla anıyoruz. O annelere evlat, kardeşlere kardeş olacağız. Bir daha böyle günler görmemeyi diliyoruz.

(CNN Türk'ün kulis haberine ilişkin) CNN burada mı? 1.5 sayfa diyorlardı mektuba. 3 sayfa ama mektup. Sizi yalancı çıkardığımız için hiç üzgün değiliz.

'BARIŞ UMUDUNU YEŞERTECEĞİZ'

Barışa omuz veren, bunun için bedel ödeyen bütün insanlarımıza teşekkürlerimi bildirerek başlamak istiyorum. Kışın bitip baharın geleceği şu günlerde umudu yeşertmeye gittik. Filiz, kütükten kuvvetlidir. Barış umudunu yeşertmeye gittik. Bunun can suyunu bütün ülke Türküyle, Kürdüyle verme umuduyla gittik. Bu umudu yeşerteceğiz. Varlığımız bu umudu yeşertmekle geçti. Bundan sonra da böyle olacak ta ki bu ülke bir gülistana dönünceye kadar. Bu günlerin de yakın olduğunu biliyoruz. Sayın cumhurbaşkanına, sayın Devlet Bahçeli'ye, sayın Özgür Özel'e, sayamadığım siyasilere teşekkür ediyoruz.

Mevcut kaotik ortamdan onurlu bir çıkış bulmanın eşsiz pusulasıyla geldik."

Ahmet Türk, Abdullah Öcalan'ın çağrısının Kürtçesini okudu. Türk, Öcalan'ın "PKK kendini feshetsin" çağrısını paylaştı. Pervin Buldan, çağrının Türkçesini okudu.

ÖCALAN: PKK KENDİNİ FESHETMELİ

İşte terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısının tam metni:

"PKK; tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya

genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere

özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur.

Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde

kalmıştır. 1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının

çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nin anlam yoksunluğuna ve aşırı

tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli

kılmıştır.

Kürt-Türk ilişkileri; 1000 yılı aşan tarihler boyunca Türkler ve Kürtler, varlıklarını sürdürmek

ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan, hep bir ittifak

içinde kalmayı zorunlu görmüşlerdir.

Kapitalist modernitenin son 200 yılı, bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen

güçler, sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir. Cumhuriyetin tek tipçi

yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hâl alan tarihsel ilişkiyi,

kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir.

Demokratik toplum ihtiyacı kaçınılmazdır. Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve

şiddet hareketi olan PKK’nin; güç ve taban bulması, demokratik siyaset kanallarının kapalı

olmasından kaynaklanmıştır.

Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik

ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır.

Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip, demokratik anlamda örgütlenmeleri, her

kesimin kendilerine esas aldıkları sosyo-ekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik

toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir

sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol

yoktur. Olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir.

Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır.

Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer

siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma

çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.

Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi

devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah

bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir.

Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim."

'SİYASET VE HUKUKİ BOYUTU TANINMALI'

Sırrı Süreyya Önder, ayrıca Abdullah Öcalan'ın "Bu perspektifi ortaya koyarken şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK'nin kendini feshi demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir" mesajını aktardı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Meclis açılışında DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşmasıyla başlayan süreç, MHP liderinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Meclis'te konuşması yönündeki çağrısından sonra yeniden gündeme oturmuştu.

DEM Parti Milletvekili ve Abdullah Öcalan'ın yeğeni Ömer Öcalan da bir süredir Abdullah Öcalan'la görüşmek için resmi kurumlarla temas halindeydi. Öcalan, Ağustos 2024'te Adalet Bakanlığı’na başvurarak görüşme talebinde bulunmuştu.

Öcalan’la 43 ay sonra ilk görüş gerçekleşti. Abdullah Öcalan’ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim’de İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la görüşmüştü. Ömer Öcalan'ın ilettiği mesajda Abdullah Öcalan, Bahçeli'nin teklifine verdiği yanıtta, “Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim” sözlerini sarf ederek iktidara bir mesaj vermişti.

Bahçeli, 26 Kasım Salı günkü grup toplantısında, 1 Ekim’den bu yana DEM Parti ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıları bir adım ileriye taşıyarak “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz" açıklaması yapmıştı.

MHP grubundan yaklaşık 2 saat sonra Meclis grup kürsüsüne çıkan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise “Eğer samimilerse bu başvurunun önündeki engelleri kaldırırlar. Madem Öcalan'ı işaret ediyorsunuz, kapısını açın” yanıtını vermiş ve ardından da Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ile birlikte İmralı’ya gidiş izni için Adalet Bakanlığı’na resmen başvuruda bulunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, DEM Parti'nin İmralı başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamalarda genellikle 'müsait bir zaman' vurgusu yapmış son açıklamasında da bütçe görüşmeleri sonrasına işaret etmişti.

DEM PARTİ-ÖCALAN GÖRÜŞMESİ

Ardından 27 Aralık'ta Adalet Bakanlığı, DEM Parti’nin Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya olumlu yanıt vermişti. DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık'ta İmralı Cezaevi'nde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Önder ve Buldan'ın görüşme için sabah saatlerinde İmralı Cezaevi'ne gittiği, görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtilmişti. Görüşmenin ardından DEM Parti'den bir açıklama yapılmamış ve dün yoğun bir görüşme trafiğinin yaşandığı belirtilmişti.

İmralı'da dün görüşme yapan DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, yazılı açıklama yaparak, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajını kamuoyuna duyurmuştu.

Açıklamada, Öcalan'ın, Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmenin aciliyet kazandığı değerlendirmesi yaptığı belirtildi. Ayrıca Öcalan'ın, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" sözleriyle pozitif adım ve çağrı yapmaya hazır olduğuna yönelik sözlerine yer verilmişti.

Yapılan açıklamada, "İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 tarihinde kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinin sağlığı iyi, morali oldukça yüksekti. Kürt Sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik yaptığı değerlendirmeler hayati önemdeydi" denilmişti.

İki ismin ortak açıklamasında, "Ortadoğu ve Türkiye’de yaşanan son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Sayın Öcalan, dayatılan karanlık gelecek senaryolarına karşı pozitif çözüm önerilerini sunmuştur" ifadelerine yer verilmişti.

Yapılan açıklamaya göre Öcalan da, “Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim” ifadelerini kullanmıştı. Öcalan yine, “Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım” diye konuşmuştu.

Ardından, görüşmenin içeriğine ilişkin soru işaretleri ve tartışmalar üzerine Buldan ve Önder'den ikinci bir açıklama geldi. DEM Parti Basın Bürosu'ndan "Buldan ve Önder'in bilgilendirmesi" olarak duyurulan açıklamada şöyle denilmişti:

"Sürecin hassasiyeti nedeniyle, belli bir olgunluğa ulaşana kadar basına bilgilendirme yapamayacağız. Bu karar bir şeyleri saklamak anlamına gelmiyor; aksine yürüteceğimiz görüşmelere saygının bir gereği. Ancak tek bir cümle kurmak gerekirse, önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Yeni senede heyet olarak kapsamlı bir açıklama yapacağız."

DEM Parti, tüm bu süreçlerin ardından siyasi partilerle kritik temaslarda bulunmuştu. DEM Parti heyeti; AKP, MHP, CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisiyle görüşmüştü.

DEM Parti'den son yapılan açıklamada ise "Oyunbozanlığın ve kaçışın gerekçesini şimdiden oluşturmaya çalışanların farkındayız. Ancak buradan kimseye ekmek çıkmaz. Hiç kimse DEM Parti’den 'süreç karşıtlığı' çıkaramaz" denilmişti.

Son görüşmeler ise HDP'nin eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş ile yapılmıştı.

DEM Parti'nin İmralı heyetinden sürece ilişkin yapılan son yazılı açıklamada, "Hemen tüm görüşmeler samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçmiştir. Sayın liderler ve heyetleri, ilkesel olarak barış sürecine desteklerini bildirmişlerdir. Bununla birlikte çeşitli hususlarda kaygı ve önerileri de olmuştur" denilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi