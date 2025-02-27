MHP'den Bahçeli'nin Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Yönter açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir. Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum. Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi."

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Bahçeli, şubat ayının başında 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine bir operasyon geçirmişti.

Bahçeli, operasyonun ardından bir süredir siyaset sahasından uzak kalmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi