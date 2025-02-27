MHP'den Bahçeli'nin Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama

MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, açıklamasında, "Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir" dedi.

Son Güncelleme:
MHP'den Bahçeli'nin Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Yönter açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir. Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum. Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi."

MHP'den Bahçeli'nin Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Bahçeli, şubat ayının başında 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine bir operasyon geçirmişti.

Bahçeli, operasyonun ardından bir süredir siyaset sahasından uzak kalmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
MHP Devlet Bahçeli İzzet Ulvi Yönter
Son Güncelleme:
5 Bin 300 Yıllık Gizemli Sır Çözülmeyi Bekliyor: Bilen 36 Milyon Lira Ödül Alacak 5 Bin 300 Yıllık Gizemli Sır Çözülmeyi Bekliyor: Bilen 36 Milyon Lira Ödül Alacak
Matlaşan Bardaklara Doğal Çözüm: Eski Parlaklığını Anında Geri Kazanıyor Matlaşan Bardaklara Doğal Çözüm: Eski Parlaklığını Anında Geri Kazanıyor
DEVA Partili Elif Esen'den İstanbul için Acil Uyarı DEVA Partili Elif Esen'den İstanbul için Acil Uyarı
Gözler İmralı Heyetinin Açıklamasındayken AKP Cephesinden Dikkat Çeken Karar AKP Cephesinden Dikkat Çeken Karar! Açıklama Yapacaklar
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Maaş Farkı Ortadan Kalktı! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Emeklilik Hayali Kuranlara Kara Haber Verdi: 'Sorun Daha Büyüyecek' Emekli Maaş Farkı Ortadan Kalktı!
Bir İki Değil, Sayfa Sayfa Liste! Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle: Para Cezaları 10 Kat Artıyor, 20 Milyon TL Olacak Taklit ve Tağşiş için Meclis'te Flaş Hamle
'İmamoğlu' Toplantısına Katılmadı, Dakikalar Sonra Açıklama Geldi! Mansur Yavaş'tan Çok Konuşulacak Sözler Mansur Yavaş'tan Çok Konuşulacak Sözler
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Gözaltına Alındı
Kanal D'nin Sevilen Dizisi Uzak Şehir'de Beklenmedik Ayrılık: Ünlü Oyuncu Diziye Veda Etti Uzak Şehir Dizisinde Beklenmedik Ayrılık