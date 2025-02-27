DEVA Partili Elif Esen'den İstanbul için Acil Uyarı

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, Türkiye’nin deprem gerçeğine karşı yeterli önlemlerin alınmadığını belirterek, İstanbul’un geleceği için ciddi uyarılarda bulundu. TBMM’de yaptığı konuşmada, uzmanların büyük İstanbul depremine yönelik uyarılarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Onur Özovalı Onur Özovalı
DEVA Partili Elif Esen'den İstanbul için Acil Uyarı

Esen, 6 Şubat deprem felaketinin ardından hala yeterli derslerin alınmadığını ve afet yönetiminin yetersiz olduğunu dile getirdi. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’daki durumun içler acısı olduğuna dikkat çeken Esen, "İstanbul’a yönelik bir felaket senaryosu oluşturduk mu? Hazır mıyız?" şeklinde sert bir soru yöneltti.

"DEPREM, SADECE BİNALARI ETKİLEMEZ"

Depremin sadece yapıları değil, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi hayati hizmetleri de olumsuz etkileyeceği konusunda uyarı yapan Esen, bu durumun bir beka meselesine dönüştüğünü belirtti. “Afetlere karşı hazırlıklı olmadan milyonlarca insana nasıl güvenli bir yaşam sunabiliriz?” diyerek, afet bilincinin eğitim sistemine dahil edilmesi gerektiğini savundu.

"HAYAT İSTANBUL" İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER

Esen, DEVA Partisi olarak hazırladıkları ‘Hayat İstanbul’ projesine de dikkat çekerek, “Deprem kader değil, buna karşı önlem almak şarttır. Bilimsel ve sürdürülebilir çözümlerle bu krizi aşabiliriz” açıklamasında bulundu.

"HÜKÜMETİN VAATLERİ GERÇEKLEŞMEDİ"

Esen, hükümetin daha önce verdiği vaatleri hatırlatarak, “Afet Risk Haritası çıkaracağız dediniz, ne oldu? Depremzedelere ‘oy vermeyene hizmet yok’ dediniz. İstanbul’a hizmeti seçim sonuçlarına göre mi dağıtacaksınız?” diyerek hükümeti eleştirdi.

"ZAMAN DARALIYOR, HAREKETE GEÇİN"

Son olarak Esen, İstanbul’un deprem tehlikesine karşı hızla önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, “İstanbul için artık zaman daralıyor. Bu ciddi bir konu, siyaset ve hamasete kurban edilemez. İnsanlarımızın hayatını seçim hesaplarına bırakmayın” diyerek acil önlem çağrısında bulundu.

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