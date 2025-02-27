İmamoğlu'na 'Bilirkişi' İddianamesi Kabul Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan 'bilirkişi' iddianamesi İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istenen iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle birlikte Ekrem İmamoğlu 12 Haziran 2025 tarihinde mahkemeye çıkacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta "Turpun Büyüğü" adlı basın toplantısı gerçekleştirmişti. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada açılan soruşturmalarda sürekli aynı bilirkişinin görev aldığını ifade ederek, bilirkişinin adını vermişti.

Bu basın toplantısının ardından İmamoğlu hakkında "bilirkişiyi hedef göstermek" ve "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi