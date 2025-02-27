Ekrem İmamoğlu Ankara'da Yol Haritasını Açıklıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunacak.

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Ekrem İmamoğlu Ankara'da Yol Haritasını Açıklıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı sıfatıyla, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in de katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen “Gel, Seç, Tarihe Geç” ön seçim toplantısında konuşacak.

ÖZEL VE İMAMOĞLU BİR ARADA

CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birlikte geldi. Öte yandan toplantıya CHP'li milletvekilleri de katıldı.

'TARİHİ EŞİKTEYİZ'

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, "Tarihi bir eşikteyiz. 21. yüzyılın ilk çeyreği geride kalırken dünyanın büyük belirsizlikler geçirdiği bir dönemin içindeyiz" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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