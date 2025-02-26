Ekrem İmamoğlu Muhalefet Turuna Çıkacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 23 Mart’ta parti üyelerinin katılımıyla yapılacak ön seçimle Cumhurbaşkanı adayını belirlemeye hazırlanıyor. Bu süreçte Genel Başkan Özgür Özel, muhalefet partileriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin, eski ittifak ortakları ve diğer muhalefet partileriyle ilişkileri güçlendirerek Ekrem İmamoğlu’na destek sağlama amacı taşıdığı belirtiliyor.

CHP'nin ön seçimde tek adayı Ekrem İmamoğlu. Erken seçim hazırlığı yapan CHP lideri Özgür Özel, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve İYİ Parti ile temaslarda bulundu. Bu görüşmelerde, CHP'nin erken aday açıklama kararının ve İmamoğlu'nun adaylık sürecinin gerekçeleri aktarıldı. Ekrem İmamoğlu’nun da ön seçimden sonra muhalefet partilerine yönelik ziyaretler yapması planlanıyor.

ÖZGÜR ÖZEL NABIZ YOKLUYOR

CHP, Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturma ve davaların yanı sıra seçim sürecinde ona destek sağlamak için muhalefet partileriyle ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kapsamda çeşitli ziyaretlerde bulunarak, muhalefet liderleriyle fikir alışverişinde bulundu.

CHP yönetimi, Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu’na destek sağlamak amacıyla, parti içindeki konsolidasyonu artırmak ve muhalefetle diyaloğu güçlendirmek için çeşitli adımlar atıyor. Bu doğrultuda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şubat ayında Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Özel'in ziyaretleri, eski ittifak ortaklarıyla ilişkileri onarma ve "buzları eritme" amacı taşıyor. Bu ziyaretlerin "nezaket ziyareti" veya "iade-i ziyaret" olarak tanımlandığı belirtiliyor. Görüşmelerde, Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını erken açıklama ve ön seçim kararıyla ilgili eleştirileri muhalefet liderlerine anlattı. Ayrıca, İmamoğlu’nun hem yargısal süreçler hem de adaylık süreci konusunda destek almak için nabız yokladığı ifade edildi.

'MİLLETİN ADAYI'

CHP, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını desteklemek amacıyla hem parti içindeki birliği sağlamak hem de muhalefetle ortak hareket etme çabalarını artırıyor. Partililer, İmamoğlu'nun sadece CHP'nin değil, milletin adayı olmak istediğini belirtiyor.

Bir CHP yöneticisi, adaylık süreciyle ilgili olarak parti içindeki konsolidasyonun önemine ve muhalefetin ortak hareket etmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Bu yöneticinin verdiği bilgiye göre, Ekrem İmamoğlu, yalnızca CHP’nin değil, tüm halkın Cumhurbaşkanı adayı olmayı hedefliyor. Yönetici, bu sürecin “CHP meselesi değil, memleket meselesi” olduğunu vurgulayarak, tüm muhalefeti birlikte hareket etmeye davet etti.

Parti kurmayları, CHP’nin ön seçim kararının engellenmeye çalışıldığını ancak bu baskıların, seçmen üzerinde tam ters etki yarattığını iddia ediyor. Son üç ayda İmamoğlu'nun oy oranının yükseldiğini ve ilk turda kazanma şansına ulaştığını belirten CHP kaynakları, ön seçim kararında ısrarcı olduklarını ifade ediyor. Özgür Özel’in İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başta olmak üzere muhalefet partileriyle yaptığı görüşmelerin olumlu izlenimlerle sonuçlandığı da ifade ediliyor.

MANSUR YAVAŞ'IN DIŞLANMASI ELEŞTİRİLİYOR

CHP'nin erken Cumhurbaşkanı adaylığı açıklamaları ve ön seçim kararı, muhalefet partileri arasında tartışmalara yol açıyor. Bu süreçte, bazı partiler Mansur Yavaş'ın dışlanmasını eleştirirken, CHP'nin adayını belirlemesiyle ilgili endişelerini dile getiriyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in eski ittifak ortaklarıyla yaptığı görüşmeler, muhalefet partilerinden eleştiriler aldı. Bu eleştirilerin başında, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını erken açıklaması yer alıyor. Birçok muhalefet partisi, bu hamleyi erken bulurken, bazıları da CHP’nin ön seçim kararının Mansur Yavaş’ı yarış dışı bırakacağını savunuyor.

Kulislere sızan bilgilere göre, muhalefet partileri, kayyum ve diğer hukuk dışı uygulamalarla ortak hareket edilmesi konusunda uzlaşsalar da, CHP'nin adayını destekleme konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadılar. İYİ Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre, CHP’nin geçtiğimiz hafta Müsavat Dervişoğlu ile randevu talep ettiği görüşme, yalnızca erken seçim ve adaylık tartışmalarını kapsamak yerine daha geniş bir çerçevede planlandı.

Dervişoğlu, Türkiye’nin ağır ekonomik koşullarına rağmen erken seçim yapılacağı görüşüne katıldığını ancak CHP’nin erken aday açıklamasını doğru bulmadığını belirtti. Ayrıca, Erdoğan’ın anayasaya göre yeniden aday olamayacağını hatırlatarak, erken seçim kararının Erdoğan’a yeniden adaylık yolunu açabileceği uyarısında bulundu.

Bu görüşmelerde, iki genel başkan, hukuk dışı uygulamalara karşı birlikte hareket etme konusunda mutabık kaldı. Ancak muhalefet partileri, CHP’nin adaylık sürecini henüz destekleyeceklerine dair kesin bir söz vermedi.

DEVA'DAN CHP'YE

DEVA Partisi, CHP’nin erken Cumhurbaşkanı adayını açıklamasının, Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir "koruma zırhı" sağlamaya dönük bir strateji olduğuna dair izlenim taşıyor. Ayrıca, parti yöneticileri, CHP’nin içindeki homojen yapının sağlanması gerektiğine dikkat çekiyor.

BBC Türkçe'ye konuşan DEVA Partisi kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ziyareti sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkındaki soruşturmalar nedeniyle erken adaylık açıklamasının, ona hukuki süreçte koruma sağlama amacı taşıdığı izlenimini edindiklerini belirtti. DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamış ve bu durum, muhalefetin kendi adaylarını belirleyerek ilerleyeceğini gösteriyor.

Muhalefetin ortak hareket etme konusunda herhangi bir görüş ayrılığı olmadığını belirten bir parti yöneticisi, seçimde herkesin kendi adayıyla yarışacağını, ikinci tura kalan muhalefet adayının ise destekleneceğini ifade etti.

Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da adaylık sürecine ilgi gösterdiği belirtilerek, Babacan’ın görüşmelerde CHP’nin içindeki homojen yapının oluşturulmasının önemini vurguladığı kaydedildi. Babacan, sürecin daha netleşmesi gerektiği görüşünü de paylaştı.

MİLLETVEKİLİ TRANSFERLERİ

CHP'nin muhalefetten milletvekili transferleri, 2023 seçimleri sonrası muhalefet tarafında rahatsızlık yaratmaya devam ediyor. DEVA Partisi ve İYİ Parti, bu konuda endişelerini dile getirmişken, CHP yönetimi, bu konuda özel bir çaba harcamadıklarını savunuyor.

2023 seçimlerinden sonra dağılan muhalefet bloğunda, CHP’nin muhalefetten milletvekili transferi yapması, partiler arası gerginliğe neden oluyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yaptıkları görüşmelerde bu durumdan duydukları rahatsızlığı ilettikleri öğrenildi.

CHP yönetimi ise, muhalefet partilerinden milletvekili transferine yönelik özel bir çaba harcamadıklarını belirtiyor. Partililerin yalnızca kendi iradeleriyle CHP’ye katılabileceklerini savunuyor. Ancak, bu eleştirilerle birlikte CHP'nin başlattığı diyalog süreci ve parti içindeki gelişmeler göz önünde bulundurularak, kulislerde, CHP'nin bu konuda "frene basacağı" konuşuluyor.

Kaynak: BBC Türkçe