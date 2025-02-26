Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'ndan Örnek Adım: Down Sendromlu Ethem Ay Özel Kalem Müdürü Oldu

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu örnek bir adım attı. Yazıcıoğlu, özel kalem müdürü olarak down sendromlu Ethem Ay'ı işe aldı. Ethem Ay ilk iş gününde gösterdiği başarı ve güzel yüzüyle takdir topladı.

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Tokat’ta yaşayan 29 yaşındaki down sendromlu Ethem Ay, Tokat Belediyesi Özel Kalem Müdürü olarak göreve başladı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'ndan Örnek Adım: Down Sendromlu Ethem Ay Özel Kalem Müdürü Oldu - Resim : 1

Ay, bir süre önce Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nu makamında ziyaret ederek sohbet etmişti. Görüşmenin ardından Başkan Yazıcıoğlu, Ethem Ay’ı özel kalem müdürü olarak işe almaya karar verdi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'ndan Örnek Adım: Down Sendromlu Ethem Ay Özel Kalem Müdürü Oldu - Resim : 2

Ethem Ay, ilk iş gününde görevine hızlı bir başlangıç yaptı. Gelen misafirleri güler yüzle karşılayan Ay, aynı zamanda Başkan Yazıcıoğlu'nun programlarını takip etti ve misafirlere çay ikram etti. İlk günden büyük bir uyum içinde çalışan Ay, kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirdi.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'ndan Örnek Adım: Down Sendromlu Ethem Ay Özel Kalem Müdürü Oldu - Resim : 3Yeni özel kalem müdürünün işe hızlı başladığını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Ethem kardeşimle birlikte çalışmak büyük keyif verici bir durum. İlk tanıştığımızda çok etkilenmiştim. Allah var. Gerçekten çok kibar, naif ve güzel bir insan. Şimdi ekibimizin bir parçası oldu. Bundan sonra bizimle beraber çalışacak. Maşallah, ilk günden çok hızlı başladı. Düzen, koordinasyon ve iletişimi de sağladı. Vatandaşları da güler yüzle karşılıyor" dedi.

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Kaynak: İHA

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