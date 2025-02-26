Hedefte Şimdi Kuşlar Var! MHP'li İsim Ateş Püskürdü: 'Durdurun Bu Lastiği Patlamış Güruhu'

Her gün bir hayvan katliamı gelirken, son olarak sokaktaki kuşlar hedef alındı. Sosyal medya platformu X'te 'Başıboş kuş sorunu' isimli bir hesabın, sokaktaki güvercinlerin itlaf edilmesine yönelik paylaşımları tepki çekti.

'Pes' dedirten o paylaşımlara MHP Muğla Milletvekili Adayı Kürşat Gönül ateş püskürdü. Gönül, şu ifadeleri kullandı:

'DURDURUN BU LASTİĞİ PATLAMIŞ GÜRUHU'

"Sokak köpekleri, sokak kedileri, evcil köpekler, evcil kediler, hayvanseverler, hayvan sahipleri… Şimdi ise sırada kuşlar. Vallahi normal değil bu yaşananlar. Billahi sonu güzel değil gidilen yolun. Durdurun bu lastiği patlamış güruhu."

Kuşları hedef alan profilin ise Gönül'e "Normal olmayan siz olmayasınız? Bir türü besleyip çoğaltmak diğer canlıların baskılanmasına sebep olur. Bu yüzden insanlar hayvanların doğasına müdahale etmemelidir. Köpeklerin artışı kedilerin, kedilerin artışı kuşların, kuşların artışı böcekleri baskılar. Doğaya karışılmaz" ifadeleriyle yanıt verilen bir paylaşımı retweet ettiği görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi