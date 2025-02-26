Van'da 15 Gün Eylem Yasağı

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, "terör örgütüne yardım etmek" iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 9 ay hapis cezası almasının ardından görevden alındı. Yerine kayyım atanmasına karşı şehirde protestolar sürerken Van Valiliği kent genelinde tüm eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Van'da 15 Gün Eylem Yasağı

Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla kent genelinde 26 Şubat - 12 Mart tarihleri arasında tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

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Eylem ve etkinlik amacıyla Van’a gelenlerin girişlerine izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; Van ili coğrafi sınırları içerisinde 26.02.2025 tarihinden geçerli 12.03.2025 tarihi de dahil olmak üzere (15) gün süre ile, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince, Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca yer ve zamanları belirtilmek suretiyle uygun görülenler hariç olmak üzere basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetler de 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır.

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Belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak, her türlü kanuna aykırı eylem etkinliğe katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimizden giriş ve çıkışlara, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergâhının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır."

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Kaynak: ANKA

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