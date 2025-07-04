Suriye'de Tarihi Değişim: Ulusal Logo Yenilendi

Esad rejiminin sona erdiği Suriye’de, yeniden inşa sürecinin bir parçası olarak ulusal logo değiştirildi. Şahin figürünün öne çıktığı yeni sembol, birlik ve bütünlüğü temsil ediyor. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, logonun birleşik Suriye’nin simgesi olduğunu vurguladı.

Suriye'de Tarihi Değişim: Ulusal Logo Yenilendi
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Suriye'de Baas rejiminin sona ermesinin ardından başlatılan yeniden inşa süreci, ulusal sembollerin değişimiyle devam ediyor. Bu kapsamda, ülkenin yeni ulusal logosu başkent Şam’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen bir programla tanıtıldı.

Yeni logonun tanıtımıyla birlikte, devlet kurumlarının sembollerinden resmi belgeler ve kimlik kartlarına kadar tüm resmi evraklarda bu logo kullanılacak. Yeni logoda Suriye’yi oluşturan 14 ili temsilen 14 tüylü kanatlı bir şahin yer alırken, şahin kalkanındaki yıldız sayısı da ikiden üçe çıkarıldı.

Suriye'de Tarihi Değişim: Ulusal Logo Yenilendi - Resim : 1

Tarımsal üretimi temsil eden ve eski logoda yer alan iki buğday başağı ise yeni tasarımdan çıkarıldı. Yeni ulusal sembol, birçok kentte kutlamalar ve etkinliklerle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, tanıtım programında yaptığı konuşmada, Baas rejimi dönemini “Şam tarihinin en aşağılayıcı dönemi” olarak nitelendirdi. “Tarihi inceleyen herkes Şam'ın dünya hikayesinin başlangıcı ve sonu olduğunu görecektir” diyen Şara, logonun yeni dönemin ruhunu yansıttığını söyledi.

Şara, "Bugün ortaya koyduğumuz ulusal logo, bölünmeyi ve parçalanmayı kabul etmeyen, birleşik bir Suriye'yi ifade ediyor" diyerek katkı sağlayan tüm Suriyelilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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