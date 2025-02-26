TBMM'den Türkmen-Türk Eğitim Anlaşması Onayı

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Türkmen-Türk Genel Eğitim Okuluna İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması ve Türkiye ile Azerbaycan Arasında Doğal Gaz Alanına İlişkin İş Birliği kapsamındaki iki uluslararası anlaşma oy çokluğuyla kabul edildi.

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TBMM'den Türkmen-Türk Eğitim Anlaşması Onayı

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ortak Türkmen-Türk Genel Eğitim Okuluna İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Gaz Alanına İlişkin İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

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Kaynak: ANKA

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