AKP'li Serap Yazıcı Özbudun'dan Eski Partisinin Grubuna İlk Ret

Gelecek Partisi'nden "Gördüğüm lüzum üzerine" diyerek istifa eden Serap Yazıcı Özbudun'un AKP'ye katılması siyaset arenasına bomba gibi düştü. Muhalefet kanadından art arda sert eleştiriler alan Özbudun, bugün Meclis'te AKP'li olarak ilk mesaisine katıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda YENİ YOL Grubu, milletvekillerinin başka siyasi partilere geçişinin psikolojik, sosyal, ekonomik ve siyasal sebeplerinin irdelenmesi, siyasi etik kurallarına uymayan bu tür davranışların önlenmesi için başta Siyasi Partiler Kanunu olmak üzere gerekli yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM Başkanlığı'na Meclis Araştırma Önergesi verdi.

Gelecek Partisi'nin de içinde olduğu YENİ YOL Grubu’nun araştırma önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. AKP'ye geçisi tartışmalara neden olan Serap Yazıcı Özbudun, eski partisine ilk red oyunu kullanmış oldu.

Kaynak: Nefes gazetesi