CHP Kurultayı İçin Açılan Davalara Ret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP 38’inci Olağan Kurultayı hakkında ihtiyati tedbir istemiyle açılan davaların tamamının ilgili mahkemeler tarafından reddedildiğini duyurdu.

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CHP Kurultayı İçin Açılan Davalara Ret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Ankara 17’inci, 31’nci ve 42’inci Asliye Hukuk Mahkemelerinin, CHP 38’inci Olağan Kurultayı hakkında ihtiyati tedbir istemiyle açılan davaların tamamını reddettiğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, gelişmeyi sosyal medya hesabından, "4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 38’inci Olağan Kurultayımıza ilişkin kim tarafından ve hangi amaçla ortaya atıldığı belli olan mesnetsiz iddialara tutunup Cumhuriyet Halk Partisi’ne kayyım atanması için mahkeme kapılarında dolaşanlar umduklarını bulamadı" sözleriyle duyurdu.

'PİYONLUK İÇİN SIRAYA GİRENLERE DUYURULUR'

"İhtiyati tedbir talebiyle Ankara 42’nci, 31’inci ve 17’nci Asliye Hukuk Mahkemelerine başvuran şahısların dilekçeleri mahkeme heyetlerince ayrı ayrı reddedilmiştir" diyen Çiftci, "Üç mahkeme de ihtiyati tedbirin ancak yaklaşık ispat kurallarına göre değerlendirilebileceğini, dava dilekçeleri incelendiğinde davacıların iddialarının yaklaşık ispat seviyesindeki delillerle ortaya konmadığına karar vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisini zan altında bırakmak isteyenlere, her geçen gün yenilgiye bir adım daha yaklaşan iktidarın çırpınışlarından medet umanlara, piyonluk yapmak için sıraya girenlere duyurulur" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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