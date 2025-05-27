Bu Evler Yarı Fiyatına Satılıyor! Elini Çabuk Tutan 1 Milyon Liraya Tapuyu Kapıyor
Son yıllarda konut fiyatlarındaki sert yükseliş ve kredi faizlerindeki artış, ev sahibi olmayı giderek daha da güçleştirirken, alternatif arayışlar öne çıkmaya başladı. Bu süreçte icra yoluyla satışa sunulan daireler, piyasaya göre çok daha uygun fiyatlarla alıcı bulabiliyor. İhale ile satışa çıkan bu konutların bazıları, piyasa değerinin yarısı fiyatına dahi satılabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İcralık dairelerin satış süreci, mahkeme kararıyla veya borç yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde başlatılıyor. Konutlar e-satış sistemi üzerinden ihale yöntemiyle satışa çıkarılıyor. Katılımcılar, belirlenen tarihte elektronik ortamda teklif vererek sürece dahil olabiliyor. Önceden sadece gazetelerde yer alan ilanlarla sınırlı kalan bu satışlar, artık UYAP e-satış portalı üzerinden şeffaf bir şekilde izlenebiliyor.
İHALELERDEKİ FİYATLAR PİYASANIN ÇOK ALTINDA OLABİLİYOR
Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, icradan satışa sunulan gayrimenkullerin fiyatlarının dikkat çekici seviyelerde olduğunu belirtiyor. Özelmacıklı’ya göre bu durumun temel nedenlerinden biri, uzun süren davaların taşınmazların değerini zamanla düşürmesi. Ayrıca bazı gayrimenkuller, borçtan değil, ortaklığın giderilmesi davası gibi farklı hukuki nedenlerle de satışa sunulabiliyor.
İHALE SÜRECİNDE TEMİNAT BEDELİNE DİKKAT
İhaleye katılmak isteyenlerin taşınmazın değerine göre belirlenen teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. Bu bedel, ihale kazanıldığı takdirde satış fiyatından düşülüyor. Ancak teklif verilmesine rağmen alım gerçekleşmezse, teminat iade edilmiyor. Katılımcıların, ihaleye girmeden önce bu şartları dikkatle incelemesi önem taşıyor.
KDV VE TAPU DETAYLARI GÖZDEN KAÇIRILMAMALI
İhale ilanlarında KDV durumu da ayrıca belirtiliyor. Konutun büyüklüğüne ve türüne göre yüzde 1 ila yüzde 20 arasında KDV uygulanabiliyor. Bu nedenle taşınmazın ilan bedelinin dışında ödenecek vergiler de hesaba katılmalı. Ayrıca bazı taşınmazlarda tapu türü nedeniyle krediye uygunluk sorunu yaşanabiliyor.
KONUT GÖRÜLEMEDEN SATIN ALINABİLİYOR
Birçok icra satışında taşınmazın içi görülmeden teklif verilmesi gerekebiliyor. Bu da beraberinde bazı riskler getiriyor. İçinde kiracı bulunan ya da kullanılamaz durumda olan evlerle karşılaşılabiliyor. Özelmacıklı, “Taşınmazı hayal ettiğiniz gibi bulamayabilirsiniz” diyerek, ihale dosyalarının detaylı incelenmesi gerektiğini vurguluyor.
SATIŞLAR BAZEN PİYASA DEĞERİNİN ÜZERİNE DE ÇIKABİLİYOR
İhale sürecinde bazı konutlar uygun fiyatla el değiştirirken, bazıları ise rekabetin artmasıyla piyasa değerinin üzerinde satılabiliyor. Özellikle yatırım amacıyla bu süreci takip eden kişi ve ekipler, potansiyel kazanç hedefiyle ihalelere katılım gösteriyor.
İLK KEZ KONUT ALACAKLAR İÇİN UYGUN BİR SEÇENEK Mİ?
Uzmanlar, icradan konut alımını ilk defa ev sahibi olacaklar için riskli buluyor. Bilgi eksikliği, taşınmazın fiili durumu, krediye uygunluk gibi unsurlar nedeniyle bu yöntemin daha çok yatırımcılar tarafından tercih edildiği ifade ediliyor. Sürecin daha sağlıklı işlemesi için şeffaf değerleme sistemlerine ve detaylı bilgi haritalarına ihtiyaç olduğu da vurgulanıyor.