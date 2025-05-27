Bu Evler Yarı Fiyatına Satılıyor! Elini Çabuk Tutan 1 Milyon Liraya Tapuyu Kapıyor

İLK KEZ KONUT ALACAKLAR İÇİN UYGUN BİR SEÇENEK Mİ?

Uzmanlar, icradan konut alımını ilk defa ev sahibi olacaklar için riskli buluyor. Bilgi eksikliği, taşınmazın fiili durumu, krediye uygunluk gibi unsurlar nedeniyle bu yöntemin daha çok yatırımcılar tarafından tercih edildiği ifade ediliyor. Sürecin daha sağlıklı işlemesi için şeffaf değerleme sistemlerine ve detaylı bilgi haritalarına ihtiyaç olduğu da vurgulanıyor.