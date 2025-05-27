Ustaların Uzak Durduğu Araçlar Açıklandı: İşte En Çok Arıza Yapan 10 Model
Uluslararası otomotiv platformları tarafından yapılan geniş kapsamlı analizler, kullanıcıları yakından ilgilendiren dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Yapılan araştırmalara göre, arıza sıklığıyla öne çıkan ve ustalar tarafından önerilmeyen otomobil modelleri listelendi.
Kaynak: Haber Merkezi
What Car, Car and Driver, iSeeCars, Edmunds ve MotorTrend gibi dünyaca ünlü otomotiv platformlarının yayımladığı veriler doğrultusunda hazırlanan çalışmada, binlerce farklı model kullanıcı deneyimleri, bakım kayıtları ve servis geçmişi üzerinden değerlendirildi. Listenin başında, yüksek arıza oranlarıyla dikkat çeken modeller yer aldı.
EN SORUNLU MODELLER SIRALANDI
Araştırma sonuçlarına göre en çok arıza kaydı bulunan ve kullanıcıları en çok mağdur eden otomobiller şu şekilde sıralandı:
Volkswagen Polo
Nissan X-Trail
Volvo XC90
Mercedes-Benz C-Class
Citroen C4 Cactus
Audi Q5
Peugeot 308
Nissan Qashqai
Land Rover Discovery Sport
Land Rover Range Rover
USTALARDAN UYARI: "SANAYİDEN ÇIKMIYORLAR"
Araç seçiminde bakım maliyetlerini göz önünde bulunduran kullanıcılar için listenin önemli bir rehber niteliğinde olduğu belirtiliyor. Özellikle yedek parça temininde zorluklar yaşanan bazı modellerin, servislerde uzun süre kalması hem zaman hem de ekonomik açıdan kullanıcıları zorluyor. Ustaların da en sık şikâyet aldığı bu araçlar, yüksek bakım gereksinimleri nedeniyle dikkatle değerlendirilmesi gereken modeller arasında gösteriliyor.