Ustaların Uzak Durduğu Araçlar Açıklandı: İşte En Çok Arıza Yapan 10 Model

Uluslararası otomotiv platformları tarafından yapılan geniş kapsamlı analizler, kullanıcıları yakından ilgilendiren dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Yapılan araştırmalara göre, arıza sıklığıyla öne çıkan ve ustalar tarafından önerilmeyen otomobil modelleri listelendi.

Kaynak: Haber Merkezi

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Ustaların Uzak Durduğu Araçlar Açıklandı: İşte En Çok Arıza Yapan 10 Model - Resim: 1

What Car, Car and Driver, iSeeCars, Edmunds ve MotorTrend gibi dünyaca ünlü otomotiv platformlarının yayımladığı veriler doğrultusunda hazırlanan çalışmada, binlerce farklı model kullanıcı deneyimleri, bakım kayıtları ve servis geçmişi üzerinden değerlendirildi. Listenin başında, yüksek arıza oranlarıyla dikkat çeken modeller yer aldı.

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Ustaların Uzak Durduğu Araçlar Açıklandı: İşte En Çok Arıza Yapan 10 Model - Resim: 2

EN SORUNLU MODELLER SIRALANDI

Araştırma sonuçlarına göre en çok arıza kaydı bulunan ve kullanıcıları en çok mağdur eden otomobiller şu şekilde sıralandı:

Volkswagen Polo

Nissan X-Trail

Volvo XC90

Mercedes-Benz C-Class

Citroen C4 Cactus

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Ustaların Uzak Durduğu Araçlar Açıklandı: İşte En Çok Arıza Yapan 10 Model - Resim: 3

Audi Q5

Peugeot 308

Nissan Qashqai

Land Rover Discovery Sport

Land Rover Range Rover

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Ustaların Uzak Durduğu Araçlar Açıklandı: İşte En Çok Arıza Yapan 10 Model - Resim: 4

USTALARDAN UYARI: "SANAYİDEN ÇIKMIYORLAR"

Araç seçiminde bakım maliyetlerini göz önünde bulunduran kullanıcılar için listenin önemli bir rehber niteliğinde olduğu belirtiliyor. Özellikle yedek parça temininde zorluklar yaşanan bazı modellerin, servislerde uzun süre kalması hem zaman hem de ekonomik açıdan kullanıcıları zorluyor. Ustaların da en sık şikâyet aldığı bu araçlar, yüksek bakım gereksinimleri nedeniyle dikkatle değerlendirilmesi gereken modeller arasında gösteriliyor.

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