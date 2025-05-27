Ustaların Uzak Durduğu Araçlar Açıklandı: İşte En Çok Arıza Yapan 10 Model

USTALARDAN UYARI: "SANAYİDEN ÇIKMIYORLAR"

Araç seçiminde bakım maliyetlerini göz önünde bulunduran kullanıcılar için listenin önemli bir rehber niteliğinde olduğu belirtiliyor. Özellikle yedek parça temininde zorluklar yaşanan bazı modellerin, servislerde uzun süre kalması hem zaman hem de ekonomik açıdan kullanıcıları zorluyor. Ustaların da en sık şikâyet aldığı bu araçlar, yüksek bakım gereksinimleri nedeniyle dikkatle değerlendirilmesi gereken modeller arasında gösteriliyor.