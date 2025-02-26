MHP'den Bahçeli'nin Sağlık Durumu Hakkında Yeni Açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında MHP cephesinden bir açıklama daha geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin "Sayın Genel Başkanımızın sağlığı hesap yapanları kahredecek kadar iyidir" ifadelerini kullandı.

MHP'den Bahçeli'nin Sağlık Durumu Hakkında Yeni Açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

Kırklareli'nde yapılan MHP Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul Avrupa Yakası Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

MHP'den Bahçeli'nin Sağlık Durumu Hakkında Yeni Açıklama - Resim : 1

‘DÜŞMANLARINI ÜZECEK KADAR İYİDİR’

MHP'li Durmaz, konuşmasında, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna dair de konuştu. Durmaz, Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, "Hamdolsun, Sayın Genel Başkanımızın sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesap yapanları da kahredecek kadar iyidir" ifadelerini kullandı.

KALP KAPAKÇIĞI OPERASYONU GEÇİRMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şubat ayının başında Gebze’de bulunan özel bir hastanede operasyon geçirmişti. 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulgularının tespit edilmesi üzerinde Bahçeli operasyon geçirerek kalp kapakçığı değiştirilmişti.

Bahçeli geçirdiği operasyonun ardından iyileşme sürecindeyken, bu süreçte MHP cephesinden Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin çeşitli zamanlarda yapılan açıklamalarda durumun iyi olduğu ve iyileşme sürecinde olduğu ifade edilmişti.

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Kaynak: İHA

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