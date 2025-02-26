Adım Adım Ön Seçime: CHP'de Oy Pusulaları Basılmaya Başlandı

Türkiye’de muhalefet kanadının erken seçim talebi sürerken, CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kolları sıvadı.

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararı alan CHP’de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tek aday olarak öne çıkmıştı.

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, CHP’de ön seçim için oy pusulalarının basımına başlandı. Karara göre yedeklerle birlikte 2 milyona yakın oy pusulası basılması bekleniyor.

14 Mart’ta oy pusulalarının il ve ilçe başkanlıklarına gönderileceği öğrenilirken, ön seçimde Yüksek Seçim Kurulu’nun kullandığının benzeri olan mühürlü zarf ve pusulalar kullanılacak.

Kaynak: Habertürk