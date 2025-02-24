Mansur Yavaş'tan Ön Seçim Sorusuna Anketli Yanıt: Kararsız Seçmeni İşaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için ön seçim kararı aldı. Ön seçim tarihi 23 Mart 2025 olarak belirlenirken partideki hazırlıklar sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ön seçim için başvuru yapan tek aday oldu. Adayın erken belirlenmesine karşı çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise ön seçime girmeyecek.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mansur Yavaş yeni bir ön seçim açıklamasında bulundu. Mansur Yavaş, "Benim itiraz ettiğim ön seçim değil, henüz tarihi belli olmadığı için partinin enerjisini buna veya vatandaşın gündeminin sadece parti içine yoğunlaşmaması gerek" dedi.

Mansur Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Benim itiraz ettiğim ön seçim değil, henüz tarihi belli olmadığı için partinin enerjisini buna veya vatandaşın gündeminin sadece parti içine yoğunlaşmaması gerektiğine inanarak erken demiştim. Bugün yayımlanan ankette hala yüzde 38 kararsız var. Bu neyi gösteriyor, iktidara oy veren seçmenlerin birçoğunun partiden uzaklaştığını ancak muhalefette de yeterince enerji görmediği için kararsız kaldığını düşünüyorum.

Bizim bir an evvel seçim tarihi belli oluncaya kadar belediye başkanları olarak halkın sorunlarına eğilmemiz gerekiyor. Biz bu çalışmalara devam edeceğiz ki kararsız insanlar da bir iktidar değişikliğinde ne ile karşılaşacaklarını, kendilerinden yana bir hükümet geleceğini anlasınlar istiyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi