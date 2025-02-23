İmamoğlu'ndan CHP'lilere '23 Mart' Çağrısı! 'Hepinizi Omuz Vermeye Çağırıyorum'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti içinde ön seçim yapma kararı almasının ardından en güçlü adaylardan biri olarak görülen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık başvurusunun ardından 116 milletvekilinin imzasıyla resmen aday oldu. İBB Başkanı, sosyal medya hesabından ön seçime ilişkin açıklamalarda bulunduğu bir video yayınladı.

'ÖN SEÇİM BİR DEMOKRASİ DEVRİMİ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve imza veren milletvekillerine teşekkür eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye için meşakkatli ama bir o kadar da umut dolu yeni bir yolculuğa çıktık. Atatürk ve arkadaşlarından emanet CHP'mizin cumhurbaşkanı adaylığı için başvurumuzu yaptık. Partimizin üyeleri 23 Mart Pazar günü 81 ilde sandığa gidecek. 28 Şubat Cuma gününe kadar partimize üye olan herkes ön seçimde oy kullanma, Türkiye'nin geleceği için söz söyleme hakkına sahip olacak.

Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararı tarihimizde görülmemiş bir demokrasi devrimi olmuştur. Bu karar açıklandıktan sonra partimize üyelik başvurularında çok büyük bir artış yaşandığını memnuniyetle takip ediyorum ancak daha çok olmalıyız. Daha çok olmalıyız ki 23 Mart'ta söyleyeceğimiz sözü tüm dünyaya duyuralım."

'23 MART'TA İRADENİZİ GÖSTERİN'

CHP'lilere sandık çağrısı yapan İBB Başkanı, şunları söyledi:

"Demokrasilerde mühür milletin elindedir. Milletin iradesi de tüm siyasi hesapların üzerindedir. 23 Mart'ta önümüze önümüze gelecek sandık öncü sandıktır. İhtiyaç duyduğumuz azim ve kararlılık bu sandıktan tüm ülkeye dalga dalga yayılacak, eski ve yeni üyelerimiz kullanacakları oylarla öncü olacak. Tarih sayfalarındaki yerlerini alacaktır. 23 Mart'taki sandık Türkiye'nin önüne açılacak yeni bir yol haritasıdır.

O yolu aşmanın mücadelesini hep beraber paylaşacağız. Her yeni üyelik ülkemizdeki kötü gidişe yükselen bir ses olacaktır. Vereceğiniz her oy milyonların cesaretine kanat takacak. Sandığa giderken atacağınız her adım filizlenen yeni bir umut olacak. Göstereceğiniz irade büyük bir zaferin habercisi olacak. Sesiniz öyle gür çıkacak ki bütün dünya duyacak. Gelin, değişimi ne kadar istediğinizi gösterin. Umutsuzluğa teslim olmadığınızı gösterin. Özgür ve adaletli Türkiye için iradenizi gösterin.

Vereceğiniz her oy adaletsizliğe, umutsuzluğa itirazdır. Vereceğiniz her oy zengin ve güçlü Türkiye için değişim ateşine ışık olacaktır. Hepinizi bu tarihi sürecin bir parçası olmaya, değişimin gücüne güç katmaya, adalet, refah, eşitlik ve özgürlük mücadelesine omuz vermeye davet ediyorum."

Hepinizi bu tarihi sürecin bir parçası olmaya, değişimin gücüne güç katmaya, adalet, refah, eşitlik ve özgürlük mücadelesine omuz vermeye davet ediyorum. pic.twitter.com/FaRJawmdzX — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 23, 2025

Kaynak: Haber Merkezi