CHP Açıkladı, İmamoğlu Resmen Aday

CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim başvuruları tamamlanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ön seçime katılmaya hak kazandığı duyuruldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı konuya ilişkin açıklamasında, CHP yetkili kurullarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ön seçime katılmaya hak kazandığı ilan edilmiştir” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu hakkında başlatılan ‘sahte diploma’ soruşturmasına ilişkin de ifadeler kullanan Çiftçi, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan “diploma” soruşturması, iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği örgüt denetiminde önseçim sürecinde ortaya çıkacak irade ve enerjiden ne kadar korktuğunun bir göstergesidir” dedi.

Çiftçi'nin konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan “diploma” soruşturması, iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği örgüt denetiminde önseçim sürecinde ortaya çıkacak irade ve enerjiden ne kadar korktuğunun bir… — Gül Çiftci (@gulciftci) February 22, 2025

Kaynak: Haber Merkezi