CHP Açıkladı, İmamoğlu Resmen Aday

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere yapılacak olan ön seçimde resmen aday olduğunu duyurdu. Çiftçi ayrıca, İmamoğlu hakkında başlatılan yeni soruşturmaya da tepki gösterdi.

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CHP Açıkladı, İmamoğlu Resmen Aday

CHP’de cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim başvuruları tamamlanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ön seçime katılmaya hak kazandığı duyuruldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı konuya ilişkin açıklamasında, CHP yetkili kurullarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ön seçime katılmaya hak kazandığı ilan edilmiştir” ifadelerini kullandı.

CHP Açıkladı, İmamoğlu Resmen Aday - Resim : 1

İmamoğlu hakkında başlatılan ‘sahte diploma’ soruşturmasına ilişkin de ifadeler kullanan Çiftçi, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan “diploma” soruşturması, iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği örgüt denetiminde önseçim sürecinde ortaya çıkacak irade ve enerjiden ne kadar korktuğunun bir göstergesidir” dedi.

Çiftçi'nin konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

İmamoğlu Resmen Aday! Topladığı İmza Sayısı Belli Olduİmamoğlu Resmen Aday! Topladığı İmza Sayısı Belli OlduSiyaset
İBB Başkanı İmamoğlu İlk Adımı Attı: Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin BaşvurduİBB Başkanı İmamoğlu İlk Adımı Attı: Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin BaşvurduSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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Ekrem İmamoğlu CHP
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