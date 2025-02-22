Yeni Parti Kuruluyor! 'Ne Sağcıyız Ne Solcu...'

Son dönemde ülkede pek çok yeni siyasi parti kurulurken, bu kez de Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) ve Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Başkanı Teoman Yıldırım, "Güçlü Türkiye" sloganıyla yeni bir parti kurmaya hazırlandığını açıkladı. Teoman Yıldırım, partisinin ideolojisini "birleştirici" olarak tanımlarken, siyasi görüş ayırmadan herkesi kucaklayacaklarını belirtti.

'TÜM MİLLİYETÇİLERE KAPIMIZ AÇIK'

Partililer olarak "bayrak sevdalısı" Türk milliyetçileri olduklarını söyleyen iş insanı Teoman Yıldırım, şöyle konuştu:

"Büyüklerimizden yahut kitaplardan hep 'sağ-sol kavgası' ifadesini duymuşuzdur. Genelde bu ifadelere biçilen değerde sağ kanadı milliyetçiler, muhafazakarlar, İslamcılar; sol kanadı Marksistler, işçi haklarını, eşitliği, emekçileri savunanlar oluşturmakta olduğu söylemleri söz konusudur.

Türk milliyetçiliği fikrini savunup milletinin varlığının mücadelesini veren herkese kapımız açıktır. Türk milliyetçiliği fikri, medeniyetler inşa etmiş, medeniyetler çökertmişti. Türk milliyetçisi kağanlar, milleti için gündüz oturmayıp gece uyumuyordu.

'GELENLERE HOŞ GELDİN GİDENLERE EYVALLAH'

Türk milletinin binlerce yıllık tarihinden süzülüp gelen Türk milliyetçiliği fikrini savunup milletinin varlığının mücadelesini veren gençler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde giden gençlerin birleştirme noktasıyız. Ülkemizin yakın siyasi tarihine baktığımızda gerginlik, kavga, çatışma ve kutuplaşmadan başka bir şey görmüyoruz. Neredeyse ülkedeki sorunların temeli siyasi hayatımız diyebiliriz.

Oysa siyaset var olan karmaşıklıkları önleme, taraflar arasında sükuneti sağlama görevini taşır. Siyasi erk/güç sorun üretme değil, meselelere çözüm üretme mekanizmasıdır. Nice gelenler olacak bu yola hoş geldiniz diyeceğiz…Gidenler olacak bu yolda eyvallah demeyi bileceğiz... Biz bayrak sevdalısı Türk milliyetçileriyiz."

Kaynak: ANKA