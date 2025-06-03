Beyaz Altın Deniyor, Su Dolu Tarlalara Ekiliyor: Hasat İçin Geri Sayım Başladı
Karabük’te 500 dekarlık alanda yapılan çeltik ekiminde sona gelindi. Beyaz altın olarak bilinen çeltiğin üretimi su dolu tarlalarda imece usulüyle sürerken, çiftçiler yüksek rekolte ve kazanç beklentisiyle hasada hazırlanıyor.
Kaynak: İHA
Karabük'te beyaz altın olarak adlandırılan çeltik üretiminde ekim çalışmaları sona yaklaştı. Yaklaşık 500 dekar alanda yapılan üretimde, su dolu tarlalarda meşakkatli bir süreci göğüsleyen çiftçiler, imece usulüyle çeltiği toprakla buluşturuyor.
320 DEKARDA 20 GÜNLÜK MESAİ
Çeltik üreticisi Halit Gömeç, 320 dekar alandaki ekim faaliyetlerinde son haftaya girdiklerini söyledi. Gömeç, "Yaklaşık 20 gündür tarladayız. Mayıs ayı itibarıyla başladık. Bu yıl hava şartları iyi gitti, Allah nasip ederse verim de güzel olacak. Geçen yıl çok iyi bir sezon geçirdik. 320 dekardan 280 ton ürün aldık ve tamamını sattık. O dönem çeltiğin kilosunu 24-25 TL aralığında değerlendirdik" dedi.
TOPRAKTAN SOFRAYA MEŞAKKATLİ BİR SERÜVEN
Gömeç, çeltiğin tarladan sofraya uzanan yolculuğunun kolay olmadığını, her aşamanın ciddi emek gerektirdiğini vurguladı. Su dolu arazilerde yapılan çeltik ekiminin fiziksel dayanıklılık ve sabır istediğini belirten üretici, üretimin imece ruhuyla sürdüğünü de ifade etti.
"EKİMİ AYRI EMEK, HASADI AYRI MÜCADELE"
Karabük Ziraat Odası İl Başkanı Hasan Benlioğlu da Halit Gömeç’i tarlasında ziyaret ederek üretim sürecine tanıklık etti. Benlioğlu, "Çiftçi üretmezse kimse tüketemez. Çeltik tarlasında gördüğümüz bu alın teri, her kuruşuyla helal kazanç. Ekimi ayrı emek, hasadı ayrı mücadele. Çiftçimizin emeğini kimse görmezden gelemez” dedi.
REKOLTEDE YÜKSEK BEKLENTİ
Bölgedeki üreticiler bu yıl da geçen yılki yüksek rekolteyi yakalamayı umut ediyor. Mevsim şartlarının elverişli geçmesi ve çeltiğe olan talebin devam etmesi, çeltik üreticilerinin yüzünü güldürmeyi hedefliyor.