Beyaz Altın Deniyor, Su Dolu Tarlalara Ekiliyor: Hasat İçin Geri Sayım Başladı

"EKİMİ AYRI EMEK, HASADI AYRI MÜCADELE"

Karabük Ziraat Odası İl Başkanı Hasan Benlioğlu da Halit Gömeç’i tarlasında ziyaret ederek üretim sürecine tanıklık etti. Benlioğlu, "Çiftçi üretmezse kimse tüketemez. Çeltik tarlasında gördüğümüz bu alın teri, her kuruşuyla helal kazanç. Ekimi ayrı emek, hasadı ayrı mücadele. Çiftçimizin emeğini kimse görmezden gelemez” dedi.