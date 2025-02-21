İBB Başkanı İmamoğlu İlk Adımı Attı: Cumhurbaşkanı Adaylığı İçin Başvurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, avukatı aracılığıyla CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmak için adaylık başvurusu yaptı. Partisinin genel merkezinde yapılan başvurusu sonrası aday adaylığını sosyal medya hesabından da duyuran İmamoğlu “Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım” dedi.

İmamoğlu paylaşımında toplumun insanca yaşamayı, özgürlüğü, adaleti, refahı ve birlik olmayı özlediğini belirterek hep birlikte bir yolculuğun başladığını belirtti. Açıklamasında vaatlerine de değinen İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

“Devletimizi demokratik ve güçlü, milletimizi zengin ve huzurlu, vatandaşlarımızı eşit ve özgür kılma yolculuğuna çıkıyoruz. Parlamenter demokrasi, güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarını en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Demokratik katılımı önceleyeceğiz. Milletimizin kaygılarını, endişelerini giderecek, hep birlikte umudu ve gelecek hayallerini ayağa kaldıracağız. Adaleti iktidarın değil mülkün temeli kılacak, devletin kurumlarını, bilimi, sanatı, sporu, medyayı partizanlıktan kurtaracak, rakiplerimizi düşman görmeyecek, siyasi rekabeti milletin huzurunda adil, medeni ve mertçe bir yarışa dönüştüreceğiz. Ülkemize, birliğimize, dirliğimize ve güçlü Türkiye hedefine hep birlikte sahip çıkacağız. Çok çalışacağız, çok kazanacağız, adil paylaşacağız. Milletçe bereketimizi artıracağız. İnanç ve umutla yürüyeceğimiz bu mücadelede asla yorulmayacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve şehitlerimizin emaneti Cumhuriyetimiz’i ikinci yüzyılında bir yıldız misali parlatacağız. Milletimizin güçlü katılımı ve dualarıyla, Yolumuz açık olsun.”

Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım.



İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz.… pic.twitter.com/Q6qfeaX1Mb — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 21, 2025

İŞTE İMAMOĞLU'NUN DİLEKÇESİ

Partisinin genel merkezinde sunduğu başvuru dilekçesinde “23 Mart 2025 tarihinde yapılacak örgüt denetiminde önseçime katılmak istiyorum” ifadelerine yer verildi.

'GEREKLİ KOŞULLARI TAŞIYORUM'

İmamoğlu’nun dilekçesinde “Anayasa ve 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun 6. Maddesinde belirlenen koşulları taşıyorum. Ayrıca 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 11. Maddesinde belirlenen seçilme yeterliliğine sahibim” dendi. Dilekçede “Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Önseçim Yönergesinin 15. Maddesine uyarınca adaylığıma Türkiye Büyük Millet Meclisi partili üyelerimizden yeter sayıda öneride bulunulmuştur” dendi.

Genel Merkezi sunulan dilekçe sonrası aday adaylığını sosyal medya hesabından da duyuran İmamoğlu “Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi