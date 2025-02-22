Mustafa Sarıgül Diz Çöktü, Özgür Özel'e Çağrı Yaptı

CHP Erzincan Milletvekili Sarıgül, Erzincan'a giden CHP lideri Özel'e diz çökere çağrı yaptı: "Allah'ım izin verirse Can Erzincan'ın dilekleri tutar ve bir gün Başbakanlık'ta sizi ziyaret edeceğiz efendim."

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzincan'da halk buluşmasına katıldı. Özel'e Erzincan'ın milletvekili Mustafa Sarıgül eşlik etti. Halk buluşmasında konuşan Sarıgül, konuşmasında diz çöktü ve Özel'i başbakan olarak görmek istediğini söyledi.

Sarıgül'ün konuşması şöyle:

"Canım Genel Başkanım, Avrupa'nın, demokratik dünyanın en genç genel başkanısınız. Canım Genel Başkanım, tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü Parlamento, bağımsız yargı... Allahım izin verirse Can Erzincan'ın dilekleri tutar ve bir gün Başbakanlık'ta sizi ziyaret edeceğiz efendim. Efendim ama o Başbakanlık'ta olduğunuz zaman Bakanlar Kurulu'nu yazarken Can Erzincan'ı unutmayın.

Can Erzincanlılar adına son sözüm şudur, heyecan var, enerji var, güzellik var. Sabahın alaca karanlığında kalkan çoluğunun, çocuğunun rızkını namuslu ve dürüst yollardan kazanan Can Erzincanlılar diyorlar ki sizlere, 'Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle olsun. Sevdiğiniz, seveniniz bol olsun ama bir yanı Erzincanlı olsun."

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Kaynak: Haber Merkezi

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