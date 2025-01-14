Mustafa Sarıgül’den TBMM'de Flaş Çağrı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yaptığı basın toplantısında af çağrısı yaptı. Çağrının siyasi bir çağrı olmadığını vurgulayan CHP’li Sarıgül, “Benim hoşgörüsü yüksek devletim, benim kadir şinas devletim, benim gönlü geniş devletim. İstiyoruz ki anneler için, babalar için, çocuklar için affet Türkiyem” dedi.

'BEKLENTİ BÜYÜK'

Toplumun af beklentisi olduğunu ifade eden Sarıgül, cezaevlerinde kapasitenin üzerinde bir artış olduğunu belirtti. “İçerideki sıkıntının son derece büyük olduğunu görüyorum” diyen Sarıgül, “Mükerrerler var, dörde dörtler var. Kardeşlik hukuku için, toplumsal barış için toplumda büyük bir beklenti oluştu” ifadelerini kullandı.

SARIGÜL'DEN 'AFFET TÜRKİYEM' SLOGANI

Çağrıyı basın toplantısına katılan Adil Yaşam Derneği ile yapan Sarıgül, Türkiye’de af beklentisinin oluştuğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Türkiye'nin ve Dünya'nın her noktasında büyük bir beklenti var. Parlamentoda bu çağrım vicdani bir çağrıdır. Bu çağrım siyasi bir çağrı değildir. Benim hoşgörüsü yüksek devletim, benim kadir şinas devletim, benim gönlü geniş devletim. İstiyoruz ki anneler için, babalar için, çocuklar için affet Türkiyem, affet Türkiyem, affet Türkiyem. Yüzüncü yıl geçti, geride büyük bir oluşum kaldı. Dünyada büyük bir beklenti oldu. Şu anda cezaevleri doldu, taştı ve oradaki tansiyonlar son derece yüksek"

Parlamentodan af beklenildiğinin altını çizen Sarıgül, “Affet Türkiyem, affet Türkiyem, affet Türkiyem. Anneler için, babalar için, çocuklar için affet Türkiyem, affet Türkiyem, affet Türkiyem” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi