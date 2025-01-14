Sakarya'da Panik Dolu Anlar! Balkona Düştü, Ev Sahipleri Büyük Korku Yaşadı
Sakarya Akyazı'da bir evin çatısını delerek evin balkonuna düşen yorgun mermi panik dolu anlara neden oldu. Olayda yaralanan olmadı. Çatıda delik meydana geldi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Hasanbey Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde nereden geldiği belli olmayan yorgun mermi bir evin çatısına isabet etti. Çatıyı delerek evin balkon kısmına düşen yorgun mermi korkuya sebep oldu. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, çatı kısmında delik oluştu.
Kaynak: İHA