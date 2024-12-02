Seyir Halindeki Araca Yorgun Mermi İsabet Etti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halindeki otomobile yorgun mermi isabet Etti. Aracın camından giren yorgun mermi, sürücünün göğsüne düştü.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde yaşandı.

27 U 6673 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Kadir U. ön camı delen bir cismin içeri girdiğini gördü. Aracını durduran sürücü, göğsünde bir sıcaklık hissetti. Üstünü kontrol eden sürücü, mermi çekirdeğini görünce hayatının şokunu yaşadı.

Seyir Halindeki Araca Yorgun Mermi İsabet Etti - Resim : 1

ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜ

Otomobil camının yukardan gelen yorgun merminin hızını yavaşlattığını fark eden sürücü, ölümden döndüğünü anladı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Araçta inceleme yapan ekipler, mermi çekirdeğini alarak kimin silahından çıktığını tespit edebilmek amacıyla çalışma başlattı.

Seyir Halindeki Araca Yorgun Mermi İsabet Etti - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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