Ortaokulda Faciadan Dönüldü: Yorgun Mermi Öğrencilerin Arasına Düştü

Samsun’da felaketten dönüldü. Bir ortaokulda, teneffüste öğrencilerin oturduğu banka yorgun mermi isabet etti. Şans eseri mermi öğrencilere isabet etmedi.

Ortaokulda Faciadan Dönüldü: Yorgun Mermi Öğrencilerin Arasına Düştü

Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi’ndeki ADEKA Ortaokulu’nda, teneffüs sırasında öğrencilerin oturduğu banka yorgun mermi isabet etti. Merminin banka saplanırken, ölümden dönen öğrenciler durumu öğretmenlerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, inceleme yapıp, banka saplanan mermiyi çıkardı.

Ekipler, silahı ateşleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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