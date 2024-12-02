2 İşçi Can Vermişti! Fabrikadaki Yangında Kahreden Detay

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıkmış, işçilerden Mustafa Dirmen ve Suzan Çakır hayatını kaybetmişti.

Dirmen'in cenazesi, Cengiz Önal Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına toprağa verildi. Cenaze namazına, ölen işçinin ailesi ve yakınları ile mesai arkadaşları katıldı.

“KARDEŞLERDEN ÜÇÜ KAZA NETİCESİNDE HAYATINI KAYBETTİ”

Hayatını kaybeden işçinin yeğeni "Rahmetli amcamın büyük ağabeyi Mehmet Dirmen de Ihlamur Köprüsü'nde sabah saatlerinde trenin çarpması sonucu vefat etti. Bir diğer kardeşi Memiş Dirmen de traktörle seyir halindeyken tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Mustafa amcamı da yangında kaybettik. Toplam 11 kardeşler, halamın biri de öldü ama kardeşlerden üçü kaza neticesinde hayatını kaybetti” diye konuştu.

Dirmen, yangında ölen amcasının 5-6 ay önce emekli olduğunu, olay günü ise mesaiye kaldığını dile getirdi.

İşçilerden 3 çocuk annesi 48 yaşındaki Suzan Çakır'ın cenazesi de Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Yassıca köyünde defnedildi.

Kaynak: AA