'Devlet Korumasındaki Çocuklar Satılıyor' İddialarına Bakanlıktan Yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan "Yenidoğan çetesinin tek başına olduğunu mu zannettiniz! Şeyh Zayed Çocuk Yuvası’nda Bebek Satışı Skandalı" paylaşımlarına yönelik olarak "Devlet himayesinde bulunan hiçbir çocuğumuzun ne geçmişte ne de bugün üçüncü şahıslara verilmesi asla söz konusu olamaz" açıklamasını yaptı.

BAKANLIK İDDİALARI YALANLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarının yenidoğan çetesi ile ilgili paylaşımlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Bugün bazı sosyal medya hesapları tarafından 'Yenidoğan çetesinin tek başına olduğunu mu zannettiniz! Şeyh Zayed Çocuk Yuvası’nda Bebek Satışı Skandalı' şeklindeki asılsız paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Söz konusu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

İlk olarak 2009 yılında ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı hem 2009 hem de 2011 yıllarında yapılan adli ve idari soruşturmalarla belgelenmiştir.

Devlet himayesinde bulunan hiçbir çocuğumuzun ne geçmişte ne de bugün 3'üncü şahıslara verilmesi asla söz konusu olamaz.

Çocuklarımıza sunduğumuz aile sıcaklığındaki hizmetlere yönelik bu tür saldırılar öncelikle her türlü olumsuzluktan sakınarak bakımını üstlendiğimiz çocuklarımızı hedef almaktadır. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.

Söz konusu mesnetsiz paylaşımlar hakkında bakanlık olarak suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

NE OLMUŞTU?

Yenidoğan Çetesi lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı'nın 15 yıl önce "satılık bebek" iddiaları ile gündeme gelen SHÇEK İstanbul Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Yuvası'nın doktoru olduğu ortaya çıkmıştı.

Sözcü’den Sultan Uçar, 15 yıl önce yaptığı özel haberini anlattığı köşesinde, o dönem haber için Sarı ile de görüştüğünü ve Sarı'nın yurttaki iddialar hakkında "Sağlıklı bebekler, özürlü hastalıklı raporlarıyla evlat edinme sırasına sokmadan, zengin ailelere yüksek paralara satılıyor. Sosyal servisteki tüm evlatlık kayıtları, bağımsız bir hekim grubunca geriye dönük incelensin" dediğini öne sürmüştü.

Uçar'ın aktardığına göre, Şeyh Zayed Çocuk Yuvası'na bağlı Şeyh Zayed Çocuk Yuvası Vakfı üzerinden Dr. Sarı ile sözleşme de imzalanmıştı.

Devlet korumasında olan kız çocuklarının hamile kaldığında özel hastanede gizlice doğum yaptırılıp bebeklerin satıldığı iddiaları ile soruşturma açılan yuvada o dönem zanlıların kimi adli, kimi idari cezalara çarptırıldıktan sonra dosya kapatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Dr. Fırat Sarı'nın, bebek satışlarıyla ilgisi olup olmadığını ortaya çıkarmak amacıyla için yeni bir inceleme başlattı.

Kaynak: ANKA