Yozgat'ta Kaçakçılık Operasyonu: 17 Bin 800 Makaron Ele Geçirildi

Yozgat'ta jandarma ekipleri kaçakçılık operasyonu düzenledi. Operasyonda çok sayıda kaçak makaron, sigara ve elektronik sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Yozgat'ta Kaçakçılık Operasyonu: 17 Bin 800 Makaron Ele Geçirildi

Yozgat Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda A.B. ve M.B. isimli şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalar neticesinde, 17 bin 800 adet makaron, 3 bin 120 adet kaçak sigara, 7 bin 100 adet boş makaron, 32 adet elektronik sigara, 17 adet elektronik sigara likidi, 5 bin 450 gram nargile tütünü ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B. ve M.B. isimli şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

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Kaynak: İHA

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