Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Muş'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Muş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Soğucak köyünde A.Ç., A.A. ve M.E.K.'nin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

8 ve 10 Ocak'ta şahısların ev, eklenti ve üstlerinde yapılan aramada 49 parça satışa hazır halde toplam 611 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili yakalanan 3 zanlı adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: İHA

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