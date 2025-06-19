Otomobil Sahipleri İkiye Bölündü: Düzenleme Meclis’e Sunuldu! Sadece Bu Araçlar Etkilenecek

BİNEK ARAÇLAR DÜZENLEMENİN DIŞINDA KALDI

Yeni düzenlemenin yalnızca 4x4 Pick-Up ve hafif ticari arazi araçlarını kapsayacağı, binek otomobillerin ise bu vergi artışından etkilenmeyeceği belirtiliyor. Meclise sunulan teklif yasalaşırsa, vergi yükü sadece belirli ticari segmentteki araçlarda artacak. Bu da özellikle tarım, inşaat ve off-road gibi alanlarda kullanılan araçları hedef alıyor.

Teklifin 14. maddesi dikkat çeken bir detayı içeriyor. Bu maddeyle birlikte, Cumhurbaşkanı’na hem fosil yakıtlı hem de elektrikli araçlar için farklı teknik özelliklere göre (motor hacmi, batarya kapasitesi, menzil gibi) ÖTV oranı belirleme yetkisi tanınıyor. Henüz uygulanmayan bu hüküm, ileride yapılacak düzenlemeler için yasal altyapı oluşturuyor.