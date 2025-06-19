Otomobil Sahipleri İkiye Bölündü: Düzenleme Meclis’e Sunuldu! Sadece Bu Araçlar Etkilenecek
Meclis’e sunulan yeni düzenleme otomobil piyasasını karıştırdı. Yeni ÖTV teklifiyle sadece bu araçlara büyük vergi zammı geliyor. Araç sahiplerini ikiye bölen teklif, fiyatları ve tercihleri tamamen değiştirecek.
Kaynak: Hürriyet
Meclis’e sunulan yeni ÖTV düzenlemesiyle birlikte, Pick-Up ve arazi aracı sınıfındaki bazı modeller için vergi oranlarında ciddi artış planlanıyor. Özellikle 4x4 kamyonet tipi araçları hedef alan teklife göre, ÖTV oranı mevcutta yüzde 4 olan bazı araçlar için yüzde 50’ye çıkarılacak. Bu da bazı modellerin fiyatlarına 1 milyon TL’nin üzerinde zam anlamına geliyor.
BİNEK ARAÇLAR DÜZENLEMENİN DIŞINDA KALDI
Yeni düzenlemenin yalnızca 4x4 Pick-Up ve hafif ticari arazi araçlarını kapsayacağı, binek otomobillerin ise bu vergi artışından etkilenmeyeceği belirtiliyor. Meclise sunulan teklif yasalaşırsa, vergi yükü sadece belirli ticari segmentteki araçlarda artacak. Bu da özellikle tarım, inşaat ve off-road gibi alanlarda kullanılan araçları hedef alıyor.
Teklifin 14. maddesi dikkat çeken bir detayı içeriyor. Bu maddeyle birlikte, Cumhurbaşkanı’na hem fosil yakıtlı hem de elektrikli araçlar için farklı teknik özelliklere göre (motor hacmi, batarya kapasitesi, menzil gibi) ÖTV oranı belirleme yetkisi tanınıyor. Henüz uygulanmayan bu hüküm, ileride yapılacak düzenlemeler için yasal altyapı oluşturuyor.
VERGİ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ BOŞA ÇIKTI
2022’den bu yana güncellenmeyen ÖTV matrah limitlerinde ise beklenen değişiklik yapılmadı. Hürriyet’in haberine göre, mevcut vergi sistemi korunurken, düşük oranlı dilimlerin işlevsiz kalması görmezden gelindi. Bu nedenle daha uygun fiyatlı araçlarda vergi indirimi beklentisi boşa çıkmış oldu.
AMAROK ÖRNEĞİYLE 1,3 MİLYON TL ZAM
Yeni teklif, özellikle 3.500 kilogram altı yüklü ağırlığa sahip Pick-Up modellerini etkiliyor. Örneğin Volkswagen Amarok Style modelinin mevcut fiyatı, vergi artışı sonrası yaklaşık 1,3 milyon TL zamlanarak 4,5 milyon TL seviyesine çıkabilir. Bu da 4x4 segmentine yatırım yapmayı planlayan kullanıcılar için ciddi maliyet artışı anlamına geliyor.