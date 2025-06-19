Beyaz Yaka Hayatını Bırakıp Köye Yerleşti: 3 Yıl İçinde Zengin Oldu! Şimdi Para Basıyor

YENİCE'DEN AVRUPA'YA ŞAKAYIK İHRACATI

Yenice İlçe Tarım ve Orman Müdürü Caner Çelik de bölgenin tarımsal potansiyeline dikkat çekti. Kazdağları'nın eteklerinde yer alan Yenice’nin kapya biberi ve çileği ile tanındığını belirten Çelik, "Cengiz Bey, bölgeye yeni bir soluk getirdi. Şakayık çiçeği bölgede endemik bir türdü ancak artık kesme çiçek olarak da üretilip ihraç ediliyor. Gerek görselliği gerek kokusuyla sektörün dikkat çeken ürünlerinden biri haline geldi" dedi.