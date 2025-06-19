Beyaz Yaka Hayatını Bırakıp Köye Yerleşti: 3 Yıl İçinde Zengin Oldu! Şimdi Para Basıyor
Yıllarca beyaz yakalı özel sektörde yönetici olarak çalışan Cengiz Bayazıt, İstanbul'u bırakıp Çanakkale’de şakayık üretimine başladı. 6 bin kökle başladığı çiçek serüveni şimdi Avrupa’ya uzanıyor. “Şakayık bir sevda işi” diyen Bayazıt, hem doğayla iç içe bir hayat kurdu hem de ihracat başarısı yakaladı.
Kaynak: AA
Uzun yıllar özel sektörde yönetici pozisyonunda çalışan Cengiz Bayazıt, kurumsal kariyerini geride bırakıp hayalini gerçekleştirmek üzere tarıma yöneldi. İstanbul’daki iş hayatını bırakıp Çanakkale'nin Yenice ilçesine yerleşen Bayazıt, 3 yıl önce şakayık çiçeği üretimine başladı. Şimdi ise çiçekleri yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa’da da alıcı buluyor.
6 BİN KÖKLE BAŞLADI, 100 DÖNÜMÜ HEDEFLİYOR
Kariyerini bir kargo firmasında genel müdürlükle sürdüren Bayazıt, tarım sevgisinin peşinden giderek şakayık üretimine yatırım yaptı. 17 dönümlük arazide 6 bin kökle başlayan üretim süreci, bugün ciddi bir ihracat potansiyeline dönüştü. Hollanda ve Belçika başta olmak üzere Avrupa pazarına da gönderim yaptıklarını belirten Bayazıt, üretim alanını önce 52 dönüme, ardından 100 dönüme çıkarmayı hedefliyor.
"ŞAKAYIK BİR SEVDADIR, BİR SABIR İŞİDİR"
Bayazıt, şakayık çiçeğinin düğünlerin vazgeçilmezlerinden biri olduğunu vurgularken, "Bu işe gönül verdik. İlk hasadımızı aldık ve talep oldukça yüksek. Bu yıl 40 ila 50 bin kök daha eklemeyi planlıyoruz. Kestikten sonra çiçekleri dört aya kadar kuru ortamda saklayıp ardından tekrar su vererek satışa hazır hale getiriyoruz" dedi.
OFİSTEN TARLAYA GERÇEKLEŞEN BİR HAYAL
Tarıma adım atmanın kolay olmadığını belirten Bayazıt, "Ofis ortamından doğaya geçmek büyük bir hayaldi ama bu iş gerçekten yoğun emek isteyen bir süreç. Her adımıyla ilgilenmeniz gerekiyor" dedi.
Daha önce görev aldığı şirkette tarım teknolojisi üzerine geliştirdiği projeyle "Türkiye Teknoloji Ödülü"nü kazandığını belirten Bayazıt, Avrupa Birliği projeleriyle farklı ülkelerde tarım denemeleri gerçekleştirdiğini, ancak şimdiki üretimin kendi yatırımı olduğunu vurguladı.
YENİCE'DEN AVRUPA'YA ŞAKAYIK İHRACATI
Yenice İlçe Tarım ve Orman Müdürü Caner Çelik de bölgenin tarımsal potansiyeline dikkat çekti. Kazdağları'nın eteklerinde yer alan Yenice’nin kapya biberi ve çileği ile tanındığını belirten Çelik, "Cengiz Bey, bölgeye yeni bir soluk getirdi. Şakayık çiçeği bölgede endemik bir türdü ancak artık kesme çiçek olarak da üretilip ihraç ediliyor. Gerek görselliği gerek kokusuyla sektörün dikkat çeken ürünlerinden biri haline geldi" dedi.
Bayazıt’ın girişimi, hem yöredeki tarım çeşitliliğini artırıyor hem de Türkiye’nin kesme çiçek ihracatına katkı sunuyor. Yeni bir yaşam kuran Bayazıt için ise bu, yalnızca bir üretim değil uzun yıllardır hayalini kurduğu bir dönüşüm hikayesi.