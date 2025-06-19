Özgür Erdursun'dan Asgari Ücret Uyarısı! Hükümetin Zam Planını Açıkladı

GEÇMİŞ YILLARDAKİ ARA ZAMLAR REFERANS GÖSTERİLİYOR

2022 ve 2023 yıllarında Temmuz ayında yapılan %30 ve %34 oranlarındaki ara zamlar, çalışanların enflasyona karşı korunmasında kritik rol oynamıştı. Ancak 2024'te bu uygulamadan vazgeçilmiş, sadece yıllık artışla yetinilmişti. 2025 yılı için de hükümetin başta tek zam planı açıklanmıştı.