Özgür Erdursun'dan Asgari Ücret Uyarısı! Hükümetin Zam Planını Açıkladı
2025 yılı başında yapılan %30'luk asgari ücret artışı, enflasyon karşısında eriyen alım gücünü telafi etmeye yetmedi. Hükümetten ara zam konusunda henüz resmi bir açıklama gelmezken, milyonlarca çalışan gözünü Temmuz ayına çevirmiş durumda. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz zammına ilişkin beklentisini ve olası senaryoları açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ocak ayında brüt 26.005 TL, net 22.104 TL olarak belirlenen 2025 asgari ücreti, hayat pahalılığı karşısında hızla değer kaybetti. Özellikle gıda ve barınma giderlerinin hızla yükselmesi, çalışanların Temmuz’da bir kez daha ücret artışı beklentisini güçlendirdi.
GEÇMİŞ YILLARDAKİ ARA ZAMLAR REFERANS GÖSTERİLİYOR
2022 ve 2023 yıllarında Temmuz ayında yapılan %30 ve %34 oranlarındaki ara zamlar, çalışanların enflasyona karşı korunmasında kritik rol oynamıştı. Ancak 2024'te bu uygulamadan vazgeçilmiş, sadece yıllık artışla yetinilmişti. 2025 yılı için de hükümetin başta tek zam planı açıklanmıştı.
"ARA ZAM ZOR, DESTEK ŞART"
SGK Uzmanı ve Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun, mevcut ekonomik koşullara dikkat çekerek Temmuz’da yeni bir artış yapılmasının olası görünmediğini belirtti. Erdursun’a göre, hükümet ara zam yerine farklı destek mekanizmaları geliştirmeye yönelebilir. Özellikle vergi yükünün azaltılması ya da sosyal yardım modellerinin genişletilmesi gündeme gelebilir.
SOSYAL DENGEYE DİKKAT ÇEKTİ
Erdursun, “Asgari ücret yalnızca bir maaş değil, sosyal refahın göstergesidir” diyerek, sabit kalan ücretin gelir dağılımını bozabileceği ve çalışma barışını zedeleyebileceği uyarısında bulundu. Emekli ve memurlara yapılacak zamlara karşın asgari ücrette bir artış olmaması durumunda, ekonomik dengesizliklerin derinleşebileceğini vurguladı.
YENİ POLİTİKALARA İHTİYAÇ VAR
Yılın ikinci yarısına girilirken, artan hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısının asgari ücretliler üzerindeki baskısı artıyor. Ekonomistler ve sosyal politika uzmanları, sadece rakamsal düzenlemelerin değil, toplumun tamamını kapsayan sosyal önlemlerin devreye alınması gerektiğine işaret ediyor.
Hükümetin Temmuz ayında ara zam yapma ihtimali düşük görünse de, yeni destek programları ve vergisel düzenlemelerle çalışanların yükünün hafifletilmesi beklentisi sürüyor.